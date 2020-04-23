Fitch: Aktif rasyosu kararından en çok İslami bankalar etkilenecek; orta vadede varlık kalitesinde bozulma kaçınılmaz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankaların daha fazla kredi vermesi ve Merkez Bankası ile daha fazla Swap yapması için uygulamaya konulan “Aktif rasyosu”nun, kısa vadede olmasa da er geç varlık kalitesinde olumsuz etki yaratacağı değerlendirmesinde bulundu.

Fitch, aktif rasyosunu tutturamayan bazı bankaların Merkez Bankası’na Swap yoluyla daha fazla döviz verme veya daha çok devlet tahvili alma yoluna gideceği, bazı bankaların ise geri ödeme kapasitesi riskli şirketlere kredi vermeyi tercih edeceğini belirtti. Bazı bankaların aktif rasyosunu tutturmak için mevduat tabanını azaltma yoluna gidebileceğini de ifade eden Fitch, bununla birlikte bu durumda pazar payı kaybı yaşayacaklarına dikkat çekti.

"Büyük bankalar zaten tutturuyor"

Devlet bankalarının ve büyük özel bankaların BDDK tarafından getirilen aktif rasyosunu tutturduğunu ifade eden Fitch, küçük özel bankalar ve katılım bankalarının daha çok etkileneceğini belirtti. Derecelendirme kuruluşu, aktif rasyosu şu anda yüzde 80 düzeyinde bulunan katılım bankalarının düzenlemeden özellikle etkileneceğinin altını çizdi.



