Fitch, 4 Türk bankasının notunu indirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 4 Türk bankasının notunu indirdi. Anadolubank ve Fibabanka'nın uzun vadeli kredi notları BB-'dan B+'ya, Şekerbank'ın kredi notu B+'dan B'ye ve Odeabank'ın notu BB-'den B'ye düşürüldü.

Fitch Ratings, bu bankaların 'Yaşayabilirlik Notları'nı da düşürürken, notları olası bir indirim için izlemeden çıkardı, görünümlerini 'negatif' olarak belirledi.

Konuya dair açıklamada, not indiriminin piyasa oynaklığı döneminde bankaların performanslarına, varlık kalitelerine, likidite ve fonlama profillerine yönelik artan riski yansıttığı, ekonomide sert bir iniş yaşanması ve yatırımcı güveninde kötüleşme riskininin de hesaba katıldığı vurgulandı.