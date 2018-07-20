Fitch, 11 Türk şirketin notunu gözden geçirdi

Fitch Ratings, 13 Temmuz'da Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB'ye indirmesinin ardından 11 Türk şirketinin notlarını da gözden geçirdi.

Fitch'in Türkiye'nin notunun indirilmesine bağlı olarak notlarını gözden geçirdiği şirketler, Coca-Cola İçecek, Emlak Konut, Başkent Elektrik Dağıtım, Enerjisa Enerji, Arçelik, Migros, Rönesans Gayrimenkul, Türk Telekom, Turkcell İletişim, Turkcell Finansman ve Tüpraş var.

Notu gözden geçirilen şirketlerden Tüpraş, KAP'a yaptığı açıklamada, Fitch'in Türkiye'nin kredi notuna paralel olarak şirketin kredi notunu BBB-‘den BB+'ya düşürüldü ve görünümü "negatif" olarak belirlendiğini ifade etti.