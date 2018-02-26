FIT'18: Geleceğin teknolojilerini 20 bin kişi inceledi

İstanbul, 26 Şubat (DHA) - İzmir’de gerçekleştirilen ve yerli ve yabancı 152 firmanın katıldığı FIT’18-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı, endüstriyel teknolojiler alanında yeni nesil çözümleri yakından görmek ve işlerine uygulamak isteyen Türkiye’nin dört bir yanından toplam 20 bin kişi ziyaret etti.

İzmir’de 22-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda, yenilikçi çözümler üreten teknoloji startup’ları da FIT’18 Girişim Pazaryeri adıyla kendilerine ayrılan alanda potansiyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcılar ile tanışma olanağı buldu.

“Yeni sanayi devrimini kaçırmamak için…”

Fuarda; otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok sektörde en ileri teknolojiler ile üretilen çözümler sergilendi. Fuarı düzenleyen Bileşim Fuarcılık ve Yayıncılık Genel Müdürü Melis Üstün Hanay, fuara yönelik ilgiyi şu sözlerle açıkladı:

“Endüstriyel teknolojiler artık üretime dayalı tüm iş kollarının iş yapış biçimlerini değiştirdi ve firmaların rekabet gücünü belirler hale geldi. Türkiye, Endüstri 4.0 adı verilen yeni sanayi devrimini kaçırmamak için bu teknolojilerin hem alıcısı hem de üreticisi olmak zorunda. Bileşim Fuarcılık olarak böyle kapsamlı bir fuarı kurgularken, Türkiye’nin çok farklı sektörlere hizmet veren en yetkin endüstriyel teknoloji firmalarını ve inovatif yaklaşımlarıyla yarının teknoloji devleri olmaya aday startup’ları bir araya getirdik. Umuyoruz ki, FIT’18, Türkiye’nin Endüstri 4.0 yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını aralamış olur.”

Genç girişimciler ustalardan geçer not aldı

FIT’18 kapsamında, yenilikçi çözümler üreten teknoloji startup’ları da FIT’18 Girişim Pazaryeri adıyla kendilerine ayrılan alanda potansiyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcılar ile tanışma olanağı buldu. Girişim Pazaryeri’nde yer alan 40 girişim içerisinden seçilen 10 girişim ise, FIT Zirvesi Girişim Yarışması’nda sahneye çıkarak ilk üçe girmek için TEKGİAD (Teknoloji Girişimcileri ve İş Adamları Derneği) tarafından oluşturulan jüriye sunum yaptı. TEKGİAD Başkanı Çağlar Türkal, yarışmaya ve fuara ilişkin şunları söyledi:

“Veri biliminden lojistiğe, endüstriyel makinalardan toplanan verilerin analizinden mağazacılığa kadar farklı alanlardan iş fikirleri ve ürünleriyle girişimcilerimiz, FIT’18’de harika bir performans sergilediler. Bileşim Fuarcılık ve TEKGİAD desteğiyle organize ettiğimiz FIT Zirvesi ve Girişim Yarışmasının önümüzdeki yıllarda da tekrarlayarak markalaşması en büyük dileğimiz ve katkı veren herkese TEKGİAD olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz.” (Fotoğraflı)