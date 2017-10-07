Fıstık hırsızlığından serbest kaldılar, motosiklet çalınca tutuklandılar

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde 2 gün önce fıstık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi, motosiklet çalınca tutuklandı.

Olay, geçen Çarşamba günü Köseceli Belde\'sinde meydana geldi. Tarlada çaldıkları iddia edilen 200 kilo Antepfıstığı ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alınan Bahri A. ve Bekir Ö., savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler, serbest kaldıktan sonra plakası öğrenilemeyen bir motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamera kayıtlarından motosikleti çaldıkları belirlenen Bahri A. ve Bekir Ö., saklandıkları bir evde polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, bu kez çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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