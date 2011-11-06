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Fıstık ezmeli hamile testi

İngiliz basını, Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın hamile olduğunu iddia etti.

06 Kasım 2011 02:00



T24- İngiliz basını, Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın hamile olduğunu iddia etti.


Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da UNICEF’in Afrika’ya göndereceği yardımları inceleyen Middleton ve Cambridge Dük’ü William önceki gün bazı numuneleri denedi. Gönderilen yardımlar arasında fındık ezmesi olduğu ve Middleton’ın bunu yememesi dikkat çekti.


Son zamanlarda doktorların “Hamile kadınların fındık ve fındık ezmesi yemesi çocuklarda alerjiye sebep olabilir” şeklinde uyarılarda bulunduğunu belirten İngiliz basını kibarca fındık ezmesini reddeden Middleton’ın doktorların tavsiyesine uyduğunu öne sürdü.


Beyonce kız bebek bekliyor


Ağustos ayında şarkıcı eşi Jay-Z ile çocuk beklediğini açıklayan popçu Beyonce’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Bu bilgiyi ise 2000’lere damga vuran Destiny’s Child isimli grupta Beyonce ile birlikte çalışan Kelly Rowland ağzından kaçırdı. Beyonce ile Jay-Z 2008 yılında evlenmişti.





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