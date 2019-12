Fıstık alerjisini fıstıkla ortadan kaldırın

Kademeli olarak artan dozda yer fıstığı tüketimi, çocuklarda yer fıstığı alerjisini ortadan kaldırabiliyor.



ABD'nin Duke Üniversitesi ve Arkansas Çocuk Hastanesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, ilk kez, alerjisi olan çocukların fıstığa bağışıklık kazanabileceğini gösterdi.



Birçok bağışıklık testinin çocukların kısa sürede fıstığa tahammül gösterebildiğini ortaya koyduğu araştırmanın sonunda şimdiye dek içinde fıstık olan hiçbir şey yiyemeyen 5 çocuk sorun yaşamadan fıstık ezmesi tüketebildi.



Bilim insanlarından Wesley Burks, araştırma başladığında katılımcıların 6. fıstığa dayanamadığını, 6 ay sonra ise bu kişilerin, 13-15 fıstıktan sonra tepki verdiklerini belirtti.



Amerikan Alerji, Astım ve Bağışıklık Akademisinde sunulan araştırmaya katılan 33 çocuktan 9'una 2,5 yılı aşkın süre her gün yiyeceğin içine katılmış fıstık tozu verildi. Fıstığın binde birinden başlayan doz birkaç ay sonra günde 15 fıstığa artırıldı. 9 çocuktan 5'i, 2,5 yıldan önce fıstığa bağışıklık kazanabildikleri için tedaviyi kesti.



Burks, 5 çocuğun alerjiden kurtulduğunu, bu sonuçların ebeveynlere ve çocuklara, bazı gıda alerjilerine son verecek kesin ve etkili bir tedavinin yakında sunulabileceği umudunu verdiğini ifade etti.



Bilim insanı Burks, araştırmacıların uyguladıkları bu tedavi yöntemini ebeveynlerin tek başlarına uygulamaktan kaçınması gerektiğini vurgulayarak, araştırmanın katı tıbbi kontroller altında yapıldığına dikkati çekti.



Arkansas Çocuk Hastanesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma da benzer sonuçlar verdi. Bilim adamları alerjisi olan çocukları 2 gruba ayırdı.



İlk gruptakilere belli dozda fıstık içeren bir tedavi uygulandı. Çocuklar alerji belirtisi göstermeden 15 fıstığa kadar tüketebildi. Placebo alan diğer gruptakiler ise hemen alerji belirtileri gösterdi. Ancak araştırma devam ediyor.



İstatistikler gelişmiş ülkelerde her yüz kişiden birinde fıstık alerjisi olduğunu gösteriyor. Buna göre yaklaşık 4 milyon Amerikalının başı fıstıkla dertte. ABD'de her yıl gıda alerjilerinden yaklaşık 150 kişi ölüyor. Bu 150 kadar kişiden yarısına yakınının ölümünden fıstık sorumlu tutuluyor.



(AA)