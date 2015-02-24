Fıstık alerjisine karşı çözüm: Fıstık yemek

Londra'daki King College'da yapılan bir çalışmaya göre bebek yaşta fıstık ürünleri yenmesi alerji riskini büyük ölçüde azaltıyor. Araştırmada fıstık alerjisi olması muhtemel 628 bebek üzerinde yapılan denemelerde, alerji riskinde yüzde 80'in üzerinde azalma bulundu. Alerji gelişiminde "ilk kez" azalma olduğunu söyleyen uzmanlar bulguların diğer alerjiler için de geçerli olabileceğini ve diyetlerin değişebileceğini belitti ancak anneleri bunu evde denememeleri için uyardı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Londra'daki araştırma ekibi daha önce de, erken yaşta fıstık yemeye başlayan İsrail'deki Yahudi çocukların İngiltere'de yetişen Yahudi çocuklara göre, 10 kat daha düşük alerji düzeylerine sahip olduğunu bulmuştu.

Umut verici çalışma

New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan denemede, halen egzema geliştirmiş dört aya kadar bebekler üzerinde duruldu.

Egzema alerjinin erken uyarı işareti.

Denemede her 100 çocuktan 14'ünün normal koşullarda beş yaşına kadar bir alerji geliştirmeye devam edeceği ortaya çıktı.

Ama tedavi ile bu her 100 çocuktan sadece ikisine geriledi yani % 86 oranında düştü.

Hatta fıstık duyarlı olmaya başlayan çocuklar da bundan yararlandı.

Onların alerji oranları da % 35'ten % 11'e düştü.

Diğer alerjilere de uygulanabilir mi?

Araştırma ekibinin başı Prof. Gideon BBC'ye yaptığı açıklamada, "ilk defa alerjinin gelişimini önleyebileceğimizi görmek bizim için heyecan verici oldu" dedi.

"Bu alerjiye bakış açısında gerçek bir değişim anlamına geliyor."

2008 yılına kadar, risk grubunda çocukalrı olan ailelere fıstık ürünleri ve alerjik reaksiyonların diğer kaynaklarından kaçınmaları söyleniyordu.

Bulgular, diğer doktorlardan da heyecanlı tepkiler çekti.

Benzer yaklaşımların, yumurta proteini gibi diğer alerjilerde de kullanılabileceği konusunda spekülasyonlar var.

Ailelere uyarılar

Coventry Üniversite Hastanesi'nde Prof. Simon Murch ise aileleri hemen bir kavanoz fıstık ezmesi satın almamaları için uyardı.

Cambridge Addenbrooke Hastanesi'nde Dr Andrew Clark geçen yıl yaptığı bir çalışmada, alerjik çocukların yavaş yavaş artırılan dozlarda fıstığa maruz bırakılmasıyla, tahammül düzeyinin artırılabileceğini bulmuştu.

Dr Clark, "Bu, gıda alerjisini önlemede bir dönüm noktası olabilir ama bu çalışmanın uluslararası üne bir merkezde gerçekleştirildiğini ve şiddetli reaksiyon riski oldukça düşük çocukların seçilmiş olduğunu akılda tutmamız gerekir" dedi.

"Ama bunu evde denemeyin."