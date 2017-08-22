Fiskobirlik tüm fındığa talip

Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)- FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeni fındık alım sezonunu açtıklarını ve iki günde 22 ton fındık aldıklarını söyledi.

Lürfi Bayraktar, fındık alım sezonu töreninde yaptığı açıklamada, tüm fındık bölgesinde tüm kooperatiflerin alıma hazır olduğunu söyledi. Üreticiden gelen tüm fındığa talip olduklarını kaydeden Bayraktar, “10 bin ton, 100 bin ton, 200 bin ton önemi değil. Tabi kendimizi geçmiş yıllara göre kıyaslarsak geçen yıl aldığımızdan iki katını alırsak bu yıl kendimizi başarılı sayacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi piyasada oluşan fiyatın üzerine 10 kuruştan 50 kuruşa kadar fark vererek alım yapacağız. Randımanla ilgili sıkıntımız olmayacak, bir kısım verileri üreticinin lehine kullanmak gibi çaba içerisinde olacağız” dedi.

GÜÇLÜ OLMALIYIZ

Piyasaya fındığın henüz inmediğini dile getiren Bayraktar, buna rağmen 2 günde 22 ton fındık aldıklarını belirtti. Fındık üreticilerinin kendi birliklerine sahip çıkmalarını isteyen Bayraktar, “İstikrarlı bir piyasa için mutlaka Fiskobirlik’in güçlü olması gerekir. Güçlü olması da ortaklarının kuruma sahip çıkmasıyla olur. Dünyada hiçbir kurum devlet desteği olmadan müdahale alımı yapamaz. Biz ayakta kalmak için ticaret yapmak zorundayız, ticaret yaptığımız için de üreticiler bize destek verirse bu anlamda güçlü oluruz. Güçlü olduğumuz müddetçe de üreticiye faydamız olur.” diye konuştu.

TMO\'YU BAZ ALAMAYIZ

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alımını da değerlendiren Bayraktar, bu konuda da şöyle konuştu:

“10.50 lira beklentileri karşılayan bir fiyat değil. Bana sorarsanız TMO’nun bu çıkışı uzun vadeli bir plan değil de günü yakalamayla ilgili bir operasyon diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı da yok. TMO bir kamu kurumu olduğu için aldığı fındığı bekletebilir, çürütebilir, ticari konu yapmayabilir onun için önemli değil. Ama biz TMO’yu baz alamayız TMO ticari bir faaliyet yapmıyor şu anda. Biz ticari faaliyet yapacaksak eğer piyasayı baz almak zorundayız, o piyasanın da bir miktar üzerinde almak zorundadır.”

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