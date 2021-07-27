Fiskobirlik: Fındıkta rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar, Eğer dünyada tekel üreticisi konumundayken, her yıl rekolteye bağlı piyasada oluşacak bir fiyat beklentisine gidiliyorsa yeteri kadar baskın rol üstlenemiyoruz demektir. Birbirinden farklı açıklanan rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir” dedi.

Bayraktar, fındıkta rekolteye bağlı bir fiyat beklentisine gidiliyorsa bunun dünyada fındık sektöründe yeteri kadar baskın rol üstlenilemediği anlamı taşıdığını söyledi. Her fındık sezonu öncesi rekolteye bağlı fiyat beklentisinin olduğuna dikkat çeken Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her sezon bir rekolte tespiti yapılıyor ve farklı tahminler olunca da bugün olduğu gibi belirsizlik ortaya çıkıyor. Biz de bir rekolte tespiti yapıyoruz ve her yıl yüzde 7 oranında yanılma payımız oluyor. Bu sene de tespitimizi yaptık, öyle çok yüksek rakamlarda açıklandığı gibi bir rekolte olmadığını söyleyebilirim.

Ama önemli olan bizim rekolte tahminimiz değil. Burada daha önemli olan bir yanlış var. Eğer dünyada tekel üreticisi konumundayken, her yıl rekolteye bağlı piyasada oluşacak bir fiyat beklentisine gidiliyorsa yeteri kadar baskın rol üstlenemiyoruz demektir.

Fiyatı belirleyen rekolte değil, dünyanın en büyük fındık üreticisi olarak biz olmalıyız. Birbirinden farklı açıklanan rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir”

"TMO, fındığı aldığı ücretin aşağısına sattı"

Fındıkta müdahale alımı yapan kurumun, aldığı fiyatın altında bir fiyattan fındık satmaması gerektiğini de ifade eden Bayraktar, “Hiçbir müdahale kurumu ürünü aldığı fiyatın altında piyasaya arz etmez, eğer ederse bu müdahale alımı ve kurumu olmaz. Bugün fındıkta müdahale alımını yapan kurum TMO'dur. TMO'da piyasayı dengelemek durumundadır. Bugüne kadar müdahale alımı yapan TMO’da aldığı ya da altında bir fiyattan fındık sattığı görüldü.” diye konuştu.

Bayraktar, “Oysaki piyasanın TMO'dan bu şartlarda fındık alma ihtimali varsa fiyatlar istenildiği kadar yükselmesi beklenemez. Eğer TMO geçen yıl 22,5 liradan fındık alıp kar edebiliyorsa neden üretici sezon başında 20 liranın altında fındık satmak zorunda kaldı. Bu nedenledir ki müdahale kurumu aldığı fiyattan veya altında bir fiyattan piyasaya fındık satıyorsa piyasaya müdahale edemiyor demektir” ifadelerini kullandı. (İHA)