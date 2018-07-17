FİSKOBİRLİK: Bize gelecek tüm fındığa talibiz

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık üreticisini ilgilendiren açıklamasında, "Bize gelecek tüm fındığa talibiz" dedi.

"Bir kısıtlamamız yok" diyen Bayraktar fındık üreticileri için şunları söyledi:

Bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok.

FİSKOBİRLİK'in bugün itibarıyla aldığı fındık, kendi fabrikasında işleyeceği fındığı yetmiyor. Daha çok fındık almamız lazım, kapasitemiz buna müsait.