FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar: Fındık üreticisinin beklentisi ton başına 30-35 bin liraydı

FİSKOBİRLİK Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık alım fiyatlarına ilişkin olarak yaptığı yorumda, fındık üreticisinin beklentisinin ton başına 30-35 bin TL olduğunu, üreticinin genelinin 26-27 bin lirayı yeterli bulmasa bile “makul” gördüğünü söyledi.

Bloomberg HT yayınına katılan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2021 yılı fındık alım fiyatları ve fındık piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lütfi Bayraktar, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’nde yaşanan artışa ilişkin olarak, üreticinin alım gücünün azaldığını, tarım girdilerinin “ciddi boyutta” arttığını, en yüksek maliyet artışının ise, gübrede olduğunu belirtti.

Rekolte tartışmalarının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, “Fiyatlardaki keskin dalgalanma piyasanın yönetilemediğini gösteriyor.” dedi.

Bayraktar, TMO’nun 2021 yılı fındık alım fiyatları hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı.

“Fiyat beklentileri, sonuç itibariyle geçen yıldan bu yana artan bütün girdiler baz alınarak, üreticiyi biraz yukarılara çekiyor, fakat 30-35 bin lira beklenti vardı. Üreticinin geneli 26-27 bin lirayı yeterli bulmasa bile makul görüyor” dedi.