Fişi çekilecekken hayata döndü

T24 - Ekim ayında korkunç bir kaza geçiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi yaşam destek ünitesinin fişinin çekilmesine saatler kala mucize eseri hayata tutundu.



Sam Schmid okulda basketbol oynayan ve kayakla ilgilenen başarılı bir sporcuydu. Ekim ayında korkunç bir trafik kazası geçiren Schmid, önce yoğun bakıma alındı ardından da komaya girdi.



Tüm çabalara rağmen aylarca yaşam destek ünitesine bağlı yaşayan Schmid'in yapılan tüm testlerde beyin fonksiyonları durmuş gözüküyordu.



Durumu ailesine açıklayan doktorlar, aile ile birlikte yaşam destek ünitesinin fişini çekme kararını aldı.



Yaşam destek ünitesi sayesinde nefes alan genç adamın belki de ölümüne saatler kala parmağını oynatması ise mucizenin başlangıcı oldu. Öğleden sonra fişinin çekilmesi kararı verilen Schmid, birkaç saat kala iki parmağını havaya kaldırdı. Herkesi şaşırtan genç adam için tekrar testler yapıldı ve beyin fonksiyonlarında umut verici gelişmeler görüldü. Daha sonra rehabilitasyona alınan Schmid şimdi desteklerle yürümeye başladı.

