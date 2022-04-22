Fişekhane ile yollarını ayıran Erdal Beşikçioğlu: Kültür merkezleri markalara peşkeş çekilen bir yapı olamaz

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Tatbikat Sahnesi'nin oyunlarını Fişekhane'den çekme nedeninin, "Acting" oyununa 5 gün kala, salonun bir organizasyon firmasına kiralanması olduğunu söyledi.

Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi, tüm oyunlarını sahnelediği Fişekhane ile yollarını ayırdı. Tiyatrodan yapılan açıklamada, ‘etik sebeplerden ötürü’ bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada, "Nisan ve mayıs ayında Fişekhane Ana Sahne ve Black Box’ta planlanan tüm oyunlarımız iptal olmuştur. Tiyatro bir ticarethane değil, bir sanat dalıdır" denildi.

Hürriyet yazarı Savaş Özbey'e konuşan Beşikçioğlu, "Bilet sattığımız, tarihi belli olan “Acting” oyunumuza 5 gün kala, orayı bir organizasyon firmasına kiralayıp, bizim oyunumuzu “Kıramayacağımız sebeplerden dolayı” diyerek iptal ettiler. Tüm etik kuralları hiçe sayarak, seyircimize yapılan bu saygısızlığı kaldıramadık. Mevzu bu" dedi.

Beşikçioğlu, merkezin kuruluşunda katkısı olduğunu belirterek, "İptal nedeni de maalesef bir tiyatro değil, bir markanın etkinliği. Bu tür organizasyonlar çokça olduğu için kiralama kaşeleri çok yüksek. Bunu tercih ediyorlar. Kültür merkezi nedir, önce bunun ne demek olduğunu anlamalılar. Kültür merkezleri markalara peşkeş çekilen bir yapı olamaz" ifadesini kullandı.