FİSA Çocuk Hakları Merkezi: Şubat ayında en az 40 çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı öldü

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği Çocuk Hakları Merkezi’nin medya izleme yoluyla ettiği verilere göre, şubat ayında Türkiye’de en az 40 çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı öldü.

FİSA Çocuk Hakları Merkezi, şubat ayına yönelik "Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı İhlalleri" bilgi notunu yayımladı. Rapora göre, şubat ayı boyunca en az 40 çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi.

Medya izleme yoluyla elde edilen verilere göre hayatını kaybeden çocuklardan 17'si kız, 20'si ise erkek çocuğu. Bianet’te yer alan habere göre, kız çocuklarından 1'inin toplumsal cinsiyet temelli şiddet sonucu yaşamını yitirdiği, 4 çocuğun ölümünün intihar sonucu olduğu, 5 çocuğun ise evde çıkan yangınlar sonucu yaşamlarını yitirirken bu çocuklardan birinin engelli olduğu için kurtarılamadığı öğrenildi.

Rapora göre, yaşamını kaybeden çocuklardan 5'i 2011'deki Suriye'deki savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan mülteci çocuklar.

Yaşamını yitiren çocukların isimleri şöyle:

T.B. (3 aylık), Beydun Ediş (15), Eymen Alantepe (3) – Yaman Bulut Alantepe (8 aylık), Hüseyin Çineli (14), Muhammed Ali Arslan (9), Yasemin Alparslan (15), Fatih Ege Barçın (7), E.E (3 aylık) – M.E. (2 aylık), Zeliha Seren Doğan (4), Z.B. (17), Yasemin Sülünlü (11), Yusuf İmran Atalan (3) – Halil İbrahim Atalan (3), Bilge A. (4), Sımav A. (10 günlük), Yağmur Ö. (5 aylık), Ali Beşparmak (4), Sıla Şentürk (16), Amar Selami (2 aylık), Alaa Yabroudi (2), Hilal Aktaş (15), Kubilay Cemal Öztürk (11), Burakcan Algan (5), Eylül Salar (13), Mert Davulcu (10), Ali Kayatepe (3), Yağmur Özkan (17), Narin Korkmaz (5), Yağız Öziç (9), İsmet Gezginci (10), Lale Narin Görmez (14), Özkan Batmaz (11) – Umut Batmaz (5), A.K. (13), Zilan Orcan (3) – Melik Amed (2), Ahmet Can Kaykın (13), Büşra K. (16).

FİSA şubat ayında görülen çocuğun yaşam hakkı ihlali davalarını da aktardı.