Fiş sandı 20 bin TL parayı yaktı

T24- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar içerisinde bir pide fırınına ekmek almak için gelen tüccar Ramazan Ş, içinde 27 bin 500 lira bulunan poşeti, fırın tezgahının üzerine bırakarak, fırından taze ekmeğin çıkarılmasını beklemeye başladı.



Bu sırada fırında ocakçı olarak çalışan Mehmet E. tezgahtaki poşeti, kullanıldıktan sonra yakılan ''ekmek fişi'' zannederek ocağa attı. Durumu fark eden Ramazan Ş'nin müdahalesiyle fırıncı Mehmet E. poşeti ocaktan çıkardı ancak paranın 19 bin 500 TL'lik bölümünün kısmen veya tamamen yandığı belirlendi.



Fırıncı Mehmet E. daha sonra olayı şöyle anlattı; “Akşam saatlerinde iş yeri çok kalabalık oluyor. Ekmek dışında müşterilerin getirdiği tava, patlıcan ve biberlerin yanı sıra gün boyu biriken ekmek fişlerinin olduğu siyah poşetler de tezgahın üstündeydi. Tezgahtaki siyah poşeti de yoğunluktan, birikmiş ekmek fişi zannederek fırına attım.



Bunu fark eden Ramazan, bir anda içinde para olduğunu söyleyince poşeti çıkarmak için müdahale ettik. Poşeti çıkarttığımızda desteler halindeki paraların büyük kısmının yandığını gördük. Poşetteki paralardan 19 bin 500 TL'nin kısmen veya tamamen yandığını gördük.”



Fırıncı Mehmet E, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Bu arada, paranın sahibi Ramazan Ş'nin, maddi kaybı için fırıncıdan herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi.