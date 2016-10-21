'Fıs Fıs İsmail'den 'Çocuklar Duymasın' açıklaması: Şımarmasak 50 yıl daha sürerdi

'Çocuklar Duymasın' adlı dizinin 'Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı, "Ekip olarak şımardık. Sanki insanlar bizi izlemek zorundaymış gibi davrandık. 'Ben neymişim' olduk. Biraz dikkat etseydik bu dizi 50 yıl daha sürerdi" dedi.

Renkli Sayfalar programında konuşan İsmail Yağcı'nın açıklamaları şöyle:

"İzleyici bizi izliyordu. Ekip olarak şımardık. Sanki insanlar bizi izlemek zorundaymış gibi davrandık. 'Ben neymişim' olduk. Biraz dikkat etseydik bu dizi 50 yıl daha sürerdi"

"Bizim dizi öyle bir fenomendi ki, kim giderse gitsin yeri dolmazdı. Pınar Hanım gitti, yeri dolmadı"

"Ben gitsem de dolmazdı ama bu benim mükemmel oyuncu oluşumdan değil, izleyicinin gözünün bana alışmış olmasından. Bir bütün oluşumuzdan"