Fırtınayla karaya oturan yük gemisi kaderine terk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU sahilinde geçtiğimiz pazar günü kuvvetli lodos sırasında karaya oturan Kamboçya bayraklı \"Tallas\" isimli gemi kaderine terk edildi.

2015 yılından beri Zeytinburnu açıklarında demirli olan gemi, geçen yıl yan yatmış ve içindeki personel Kıyı emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından tarafından kurtarılmıştı. Pazar günü karaya oturan ve halen sahildeki kayalara yaslanmış olarak duran kuru yük gemisi için şu ana kadar hiçbir kurtarma çalışması yapılmadığı görüldü.

İSTANBUL\'DA DAHA ÖNCE BATAN İKİ GEMİ DE KADERİNE TERK EDİLMİŞTİ

İstanbul\'da daha önce de yine Zeytinburnu sahilinde 17 Ocak 2017 tarihinde eskime dolayısıyla saç atması sonucu su almaya başlayan Tanzanya bandıralı \"Bereket\" adlı kuru yük gemisi 27 Ocak 2017 tarihinde batmıştı. 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki gemi demirli bulunduğu yerde denize gömülürken sadece kaptan köşkünün bulunduğu arka bölümü denizin üzerinde kalmıştı. Gemi sulara gömüldüğü günden bu yana geçen zamanda aynı şekilde duruyor.

Öte yandan Kilyos açıklarında 27 Ağustos tarihinde tamir için götürülürken ikiye bölünen Moğolistan bandıralı \"Leanordo\" isimli kargo gemisinin kaderi de benzer bir şekilde oldu. 11 kişinin kurtarıldığı geminin karaya oturan arka bölümü Kilyos kıyılarında terk edildi.

BENZER BİR ÇOK GEMİ VAR.

İstanbul\'un kıyılarında yıllardır demirli duran tamir masrafları çok olduğu için sahipleri tarafından terk edilen, deniz trafiği ve çevre için birer tehdit olan sigortasız birçok hayalet geminin bulunduğu belirtildi.

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