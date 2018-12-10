Fırtınayla gelen sağanak, Bodrumlulara zor anlar yaşattı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, fırtınayla birlikte gelen sağanak hayatı olumsuz etkiledi, yolları göle çevirdi. Denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Bodrum\'da, akşam saatlerinde fırtınayla birlikte başlayan ve 10 dakika süren sağanak, başta Bodrum-Turgutreis yolu hastane kavşağı yönü ile bazı ara sokak ve ana arterlerde su birikintileri oluşturdu. Sürücüler, su birikintileri olan yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Belediye ekipleri ise yollarda biriken sular için tahliyesi çalışma başlattı. Sık sık taşkınların yaşandığı ilçede polis ve Belediye ekipleri, erken önlem alıp, özellikle dere kenarlarında park eden araçların sahiplerini uyardı. Sahibine ulaşılamayan ve riskli yerlerde bulunan araçlar ise çekicilerle kaldırıldı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Özellikle yüksek kesimlerden gelen yağmur suları denize kadar ulaştı. Çamurlu suların denize döküldüğü bölgelerde denizin rengi değişerek, kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar da sağanağın etkisini daha da arttırıp, sele neden olması ihtimali üzerine su baskınlarına karşı kum torbaları ile önlem aldı.

Sağanak sırasında Gümbet Koyu\'nda demirli bulunan teknesinde bulunan 30 yıllık denizci Yaşar Öztürk, \"Fırtınayla karışık sağanak yağmur yağdı. Kesinlikle bunun devamı gelecektir. Dünyaya, doğaya zarar verildiği sürece bu tür yağışların artacağını düşünüyorum\" dedi.

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