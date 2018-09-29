Fırtınaya karşı Denizli de teyakkuza geçti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, itfaiye ve AFAD başta olmak üzere birçok kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün fırtına uyarısı üzerine teyakkuza geçti. İtfaiye ve AFAD\'daki tüm izinler iptal edildi. Saatteki hızı 120 kilometreye kadar ulaşması beklenen fırtınadan etkilenme ihtimali bulunan Kale, Tavas, Beyağaç, Sarayköy ve Acıpayam ilçelerinde kırmızı alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün, Orta Akdeniz üzerinde oluşan fırtınanın, Cumartesi\'yi Pazar\'a bağlayan gece saat 01.00 sıralarında Türkiye\'nin batı kıyılarına ulaşacağı uyarısı üzerine bölgede kırmızı alarm verildi. Fırtınanın en çok İzmir\'de ve Muğla\'nın Marmaris, Bodrum, Datça ile Milas ilçelerinde etkili olacağı, rüzgarın hızının saatte 120 kilometreye kadar çıkabileceği, yağışın da metrekarede 100 kilogramın üzerine çıkabileceği duyuruldu. Fırtınanın İç Ege\'deki Denizli\'nin bazı ilçelerine kadar ulaşabilme ihtimali üzerine resmi kurumlara da acil kodlu uyarılar gönderildi.

Başta Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gerekli önlemleri aldı. İki kurumda izinler iptal edilirken, hazırlıklı olunması talimatı verildi. İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, acil kodlu uyarılar üzerine itfaiye olarak teyakkuza geçtiklerini belirterek, \"Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün acil kodlu uyarıları üzerine Denizli itfaiyesi olarak bizde hazırlıklarımızı yaptık. Kurum olarak bütün izinleri kaldırdık. Arama kurtarmada görevli bütün personelin hazır bulanmasını istedik. Yedek ekipmanlarımızı da acil durumlar için hazırladık. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı en hızlı şekilde müdahale edeceğiz. Bizim bölgemizde özellikle Sarayköy, Tavas, Kale, Acıpayam, Çameli gibi ilçelerimiz öncelikli ilçeler durumunda. Diğer kamu kurumlarıyla da sürekli temas halindeyiz. Bölgemizde önceliğimiz, can kaybı olmaması için kurtarma görevlerini yerine getirmek ve su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri almaktır. Şu an itibariyle 94 müdahale aracı ve 340 personeli hazır bir şekilde tutuyoruz\" dedi.

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