Fırtınaya dikkat!

Çanakkale'de seferler durdu



Çanakkale Boğazı’nda etkili olan lodos nedeniyle Gelibolu-Lapseki arasındaki araba vapuru seferleri yeniden durduruldu. Zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeniyle Gelibolu-Lapseki araba vapuru seferleri geçici olarak iptal edildi.



Tatillerini Ege ve Akdeniz’de geçiren, İstanbul ve Trakya yönüne gitmek için Lapseki-Gelibolu güzergahını seçen tatilcilerin kullandığı araçlar ise şehir merkezinde yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Ekipler, araç yoğunluğunun buradaki trafik akışını olumsuz etkilememesi için araçları yol kenarlarında bekletiyor.



Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli araba vapuru seferlerinin güçlükle yapılabildiğini, Çanakkale-Eceabat seferlerinin ise sorunsuz sürdürüldüğünü kaydetti.



İstanbul'da şiddetli lodos



İstanbul’da etkili yağış ve lodos nedeniyle 7 ağaç devrildi, 4 binanın çatısı uçtu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte süren bölgesel yağış ve lodosun etkisiyle çeşitli ilçelerde 7 ağaç devrildi. Ayrıca, 4 binanın da çatısı uçarak, çevreye zarar verdi.



Bu arada, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş’nin (İDO) iç hatlarından Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy ile Kartal-Yalova seferleri karşılıklı iptal edildi. Aynı şekilde dış hat seferlerinden Yalova-Yenikapı arasında saat 14.00’te, Bursa-Yenikapı hattında saat 15.00’te yapılacak seferlerin de iptal edildiği belirtildi.



Bursa ve Yalova'da fırtına



Marmara bölgesinde etkili olan fırtına Bursa, Yalova ve Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bursa’da saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı işyerlerinin camları kırıldı. Hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



Bandırma’da etkili olan poyraz nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, evlerin çatısındaki kiremitler sokaklara döküldü. Rüzgâr nedeniyle Bandırma’dan saat 16.30 da gerçekleşecek deniz otobüsü seferi ile Yalova- Yenikapı, Pendik- Yalova ve Eskihisar- Topçular feribot, hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Bayram tatilinin sona erdiği son gün nedeniyle iptal edilen deniz ulaşımı, dönüş yapan tatilcilere zor anlar yaşattı. Şirketler İstanbul’a minibüs kaldırırken bazı yolcular ise, tepkilerini bağırarak dile getirdi.





Tekneleri alabora olan 2 yelkenci son anda kurtarıldı



İzmit açıklarında fırtına nedeniyle 2 yelkenli alabora oldu. Birbirlerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta yelkenli tekneleri alabora olan ve ikisi de İzmit Yelken Kulübü sporcusu olan 150 yaşındaki Mustafa Durak ile aynı yaşktaki Özgürn Alper, fırtına nedeniyle tutundukları tekneleriyle sürüklenmeye başadı. Teknelere tutunan 2 kişi daha sonra Yelken Kulübü'nün gönderdiği zodyak botla kurtarılırken sahilde heyecanla anlar yaşandı.



Meteoroloji



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, kentte lodos fırtınasıyla birlikte başlayan yağışın, akşam saatlerinde sona ermesini beklediklerini bildirdi.



Yıldırım, yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden yağış sırasında Göztepe’de metre kareye 3,8, Şile’de 1,2, Florya’da 2,8, Kumköy Kilyos’ta 3,2, Sarıyer’de 3,6, Çatalca ve Kartal’da 4’er kilogram yağış düştüğünü söyledi.



"İstanbul’da lodos fırtınasıyla birlikte başlayan yağışların akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor" diyen Yıldırım, saatte 80 kilometre hızla esen lodos fırtınasının ise yarın etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Yıldırım, "Sıcaklıklar, düne göre 3-5 derece azaldı. Yarın ise yağış beklemiyoruz, ancak en yüksek sıcaklık 22 derece olacak" dedi.



