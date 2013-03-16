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Çevre

Fırtınada yuvasını kaybeden leylek açıkta kalmadı

Leylek yuvası rüzgar nedeniyle yıkılınca, 12 kişilik ekip 2 saat süren çalışmayla leyleğe yeniden yuva yaptı

16 Mart 2013 14:29

Ağrı’da rüzgarın etkisiyle yuvası yıkılan leylek için ekipler seferber oldu. 12 kişilik ekip, vinç yardımıyla iki saatlik çalışmanın sonunda leyleğe yuva yaptı.
 
Eleşkirt ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki İkizgeçe köyünde elektrik direği üzerindeki leylek yuvası rüzgar nedeniyle yıkılınca, köy muhtarı Nusret Yerlikaya durumu yetkililere bildirdi.

Orman ve Su İşleri Ağrı Şube Müdürü Ahmet Celal Kaba, TEDAŞ Eleşkirt Şube Şefi Erkan Polat ve elektrik teknisyenlerinin de aralarında bulunduğu 12 kişilik ekip, vinç ve iki araçla köye gitti.

Ekipler, vinç yardımıyla elektrik direği üzerine koydukları plastik kasayı telle bağladı. Köylülerin getirdiği otları da direğin üzerindeki plastik kasaya bırakan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla leyleğe yeniden yuva yaptı.

Köy muhtarı Nusret Yerlikaya ise leyleğin köyün simgesi haline geldiğini söyledi.

Yerlikaya, ''Her yıl aynı leylek köyümüze geliyor. Hatta daha önce test etmek için ayağına bez bağlamıştık ve bez bağladığımız leylek gelmişti. Biz bu leyleğe, 'bülbül' ismini koyduk. Leylek artık köy halkından birisi gibi oldu'' diye konuştu.

Yerlikaya, ''Yuvası yıkılan leyleğimiz için devletimiz seferber oldu. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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