FIRTINADA YIKILAN 180 YAŞINDAKİ ÇENGELKÖY ÇINARI HAYATA TUTUNDU

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da yaşanan fırtına nedeniyle hasar gören tarihi Çengelköy Çınarı\'ndan sevindiren haber geldi. Afetten hemen sonra yoğun bakıma alınan 180 yaşındaki Çınar Ağacı filizlenmeye başlayarak iyileşme sürecine girdi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul\'da yaşanan afet sonrasında devrilen Çengelköy İskele Meydanındaki tarihi Çınar Ağacı, Başkan Kadir Topbaş\'ın talimatı ile yoğun bakıma alınmıştı. İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen tedavi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Yaklaşık 1,5 aydır bakımı süren 180 yaşındaki tarihi Çınar Ağacı filizlenerek tedaviye cevap verdi ve iyileşme sürecine girdi.

Tarihi Çınarın tedavi sürecinde; öncelikle ağacın yükünü hafifletebilmek için tepe ve yan dalları budandı ağaç küçültüldü. Kökler, hava almaması için keçe ile kapatıldı. Ardından, kırılma sonucu tahrip olan köklerde restorasyon çalışması yapıldı. Vinçle ayağa kaldırılan Tarihi Çınar için geçici destek çalışması yapıldı. Tedavisi devam eden Tarihi Çınar filiz vererek iyileşmeye başladı. Köklerinin güçlenmeye başladığı ve önümüzde baharda kendi başına ayakta durabileceği tahmin ediliyor. Doğancılar Parkında da Fırtınada hasar gören Tarihi Çınar Ağacının da tedavisi devam ediyor. Gövde ve kök restorasyonu yapıldıktan sonra yeniden ayağa kaldırılan Anıt Ağaç, filizlenerek iyileşme başladı.İstanbul\'da yaşanan fırtınada 2 bin118 ağaç devrilmiş, 2 bin 500 ağacın dalları kırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, devrilen 2 bin 118 ağacın yerine 4 bin 236 ağaç dikim çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Filizlenen çınar ağacının fotoğrafları

(ARŞİV)

(Güvenlik Kamerası)

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-İnsanların kaçışması

-Kameranın görüş açısının sıfıra düşmesi

-Yerdeki ağaçtan görüntü

(Aktüel Görüntü)

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-Devrilen çınarın görüntüsü

-Ağacın üzerinde yapılan işlemlerden görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Vatandaşlarla röp.

