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Fırtınada uçan sacın altında kalan kadının ayağı kırıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan sacın altında kalan bir kadının ayağı kırıldı, 5 araç ise zarar gördü

17 Ocak 2019 16:12

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan sacın altında kalan bir kadının ayağı kırıldı, 5 araç ise zarar gördü. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, sabah saatlerde Esentepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Gazeteciler Cemiyeti konutlarında yerde duran bir sac, şiddetli fırtınada havalanarak, yolda yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kadın ile park halindeki 5 aracın üzerine düştü. Rüzgarda uçarak havalanan sac çatıdaki güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, sacın altında kalan kadının ayağı kırıldı, 5 araçta zarar meydana geldi.
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