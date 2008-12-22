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Yaşam

Fırtına yüzünden bazı İDO seferleri iptal

İDO, Bandırma-Yenikapı arasındaki bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildi.

22 Aralık 2008 02:00

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), Bandırma-Yenikapı arasındaki bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildi.


İDO'dan alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Yenikapı-Bandırma 07.00 feribot ve Bandırma-Yenikapı 07.30 deniz otobüsü seferleri yapılamadı.
Yenikapı-Bandırma 18.30 deniz otobüsü ve Bandırma-Yenikapı 20.30 feribot seferlerinin de aynı nedenlerle iptal edildiği bildirildi.

Gökçeada seferleri iptal

ÇANAKKALE’de Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki arabavapuru seferleri iptal edildi.

Gece yarısından sonra etkili olmaya başlayan poyraz, sabah saatlerinde Kuzey Ege’de fırtınaya dönüştü. Saatteki hızı zaman zaman 85 kilometreyi bulan fırtına Gökçeada hattını olumsuz etkiledi. Kuvvetli poyraz sebebiyle 10.00’daki Kabatepe-Gökçeada seferi iptal edildi. Kuzey Ege’deki Geyikli Yükyeri- Bozcaada hattı seferleriyle, boğazdaki Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu seferlerinin ise normal olarak yapıldığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın gün boyu etkili olacağını açıkladı. 

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