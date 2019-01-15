Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (2)

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kemer\'de sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından saatteki hızı 30 ila 50 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Saat 16.00 sıralarında, Merkez Mahallesi Hastane Caddesi 101\'inci Sokak\'ta bulunan ASMEK binası yanındaki bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek, park halindeki 34 SCY 04 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar oluştu. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ağacı kaldırdı. Polis ise olayla ilgili tutanak düzenledi.

DALGALAR TESİSE ZARAR VERDİ

Finike ilçesinde de gün boyu fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Finike Belediyesi\'ne ait Gökliman Plajı\'ndaki tesisler, dalgaların yükselmesi ve fırtına nedeniyle zarar gördü. Fırtınanın etkisiyle camlar kırıldı, tesis içindeki malzemeler yerlere savruldu. Fırtına nedeniyle bazı seraların naylonları atarken, bazı ağaçlar da devrildi.

TEKNELER ALABORA OLDU

Kumluca\'ya bağlı Mavikent Mahallesi\'ndeki Yapraklı Deresi üzerinde bulunan balıkçı tekneleri ise fırtına sonrası denizin geri taşması nedeniyle zarar gördü. Bazı tekneler alabora oldu, bazıları ise kayalıklara çarparak hasar aldı.

ALANYA\'DA ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Alanya\'da dün gece başlayan ve etkisini halen sürdüren şiddetli yağış ile fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü\'nden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığı 13 dereceye kadar düşerken, metreyekareye 25 kilogram yağış düştüğü ve rüzgar hızının ise saatte 60 kilometreye ulaştığı belirtildi. Yağış ve fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlardan kopan dallar ise çevredeki araç ve iş yerine zarar verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Oba Mahallesi\'ndeki ilkokulun ve Çarşı Mahallesi\'ndeki lisenin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ve Belediye ekipleri araçların üzerine düşen ağaçları keserek kaldırdı. Devrilen ağaç dalları nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Şiddetli rüzgar ve sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi.

KAŞ\'TA TEKNELER YAN YATTI

Kaş\'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Kalkan Limanı\'nda bakım için karaya çekilen 6 tekne, bulundukları iskelelerden kurtularak yan yattı. Teknelerde büyük hasar meydana geldi. Bazı küçük balıkçı tekneleri oluşan dalgalarda limana gömüldü. Teknelerin Uğur Baynur, Murat Kocabaş, Alpaslan Günal ve Ali Tosun adlı turizmcilere ait olduğu belirtildi.

DEV DALGALAR YOLU VURDU

Fırtına nedeniyle D-400 Karayolu\'nun Kaş-Kalkan mevkisinde dev dalgalar oluştu. Dalgaların savurduğu taşlar nedeniyle zaman zaman yol ulaşıma kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı.



Levent YENİGÜN- Suat SÖĞÜT- Engin ANAK/KEMER, FİNİKE, ALANYA (Antalya), (DHA)



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