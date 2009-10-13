Fırtına ve sağanak yağış

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, Batı bölgelerimizin Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.



Bugün; batı kesimlerde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir’in Ayvalık ve Edremit ilçeleri ile İstanbul’un batı çevreleri) ve Kıyı Ege’de (İzmir, Muğla, Aydın, Manisa) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’in batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığı, batı bölgelerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak.



Rüzgar genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Akdeniz'de güney ve güneydoğu (Keşişleme) yönlerden orta kuvvette, yağış alan yerlerde kuvvetli, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'in batısında fırtına şeklinde esecek.



Kuvvetli yağış ve lodos fırtınası



Bugün Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir’in Ayvalık ve Edremit ilçeleri ile İstanbul’un batı çevreleri) ve Kıyı Ege’de (İzmir, Muğla, Aydın, Manisa) beklenen kuvvetli yağış, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’in batısında etkili olacak lodos fırtınasının oluşturacağı olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, yıldırım düşmesi, lokal su baskını ve ani sel vb) tedbirli olunması gerekmektedir.



Bölgelerimizde hava



Marmara parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevreleri, batısı (Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Balıkesir, Bursa) sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde esecek.



Edirne, parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli lodosla birlikte etkili olması bekleniyor.



İstanbul, parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde esecek.



Kocaeli, parçalı zamanla çok bulutlu geçecek. Rüzgar; il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde esecek.



Yalova, parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde esecek.

Ege, parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa), öğle saatlerinden sonra bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde esecek.



Afyon, parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek



Aydın, parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde lodosla fırtınasıyla birlikte etkili olması bekleniyor.



Denizli, parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



İzmir, parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde lodosla fırtınasıyla birlikte etkili olması bekleniyor.



Manisa, parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde lodosla fırtınasıyla birlikte etkili olması bekleniyor.

Akdeniz, az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz (Antalya, Isparta ve Burdur) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; batısında güney ve güneydoğu (Keşişleme) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Adana, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



Antalya, parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; il genelinde güney ve güneydoğu (Keşişleme) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Hatay, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



Mersin, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İç Anadolu, az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı, kuzeybatı kesimleri çok bulutlu geçecek.Rüzgar; batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Ankara, az bulutlu ve açık, zamanla il geneli parçalı çok bulutlu geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Eskişehir, az bulutlu ve açık, zamanla il geneli parçalı çok bulutlu geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Kayseri, az bulutlu ve açık, zamanla il geneli parçalı bulutlu



Kırıkkale, az bulutlu ve açık, zamanla il geneli parçalı çok bulutlu geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Konya Az bulutlu ve açık, zamanla il geneli parçalı çok bulutlu geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.

Batı Karadeniz, az bulutlu ve açık,zamanla bölge geneli parçalı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar; batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



Bolu, az bulutlu ve açık, zamanla il geneli parçalı çok bulutlu geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



Düzce, az bulutlu ve açık, zamanla il geneli parçalı çok bulutlu geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



Kastamonu, az bulutlu ve açık, zamanla il geneli parçalı çok bulutlu geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Zonguldak, az bulutlu ve açık, zamanla il geneli parçalı çok bulutlu geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Orta ve Doğu Karadeniz, az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı, doğusu çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.



Bayburt, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu



Samsun, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



Tokat, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



Trabozon, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu



Doğu Anadolu, az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum'un kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.



Erzurum, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



Malatya, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



Şırnak, az bulutlu ve açık



Van, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu, az bulutlu ve açık geçecek.



Adıyaman, az bulutlu ve açık



Diyarbakır, az bulutlu ve açık



Gaziantep, az bulutlu ve açık



Şanlıurfa, az bulutlu ve açık



Denizlerde hava



Yarın Ege'de, yarın öğleden sonra Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında fırtına, gece Ege, yarın sabah Batı Karadeniz'in batısı ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



Karadeniz, parçalı zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yarın 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6, yarın sabah 5 ila 7, yarın öğleden sonra 6 ila 8, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusu 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m batısı 2,0m yarın 2,5 ila 3,5m Görüş: iyi, yağış anında orta.



Marmara, parçalı zamanla çok bulutlu, batısı ile öğle saatlerinden sonra geneli sağanak yağışlı, Rüzgar: güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yarın sabah 5 ila 7, yarın öğleden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m yarın 2,0 ila 3,0m Görüş: iyi, yağış anında orta.



Ege, parçalı çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar: güney ve güneybatıdan 4 ila 6, gece 5 ila 7, yarın kuzeyi ile güneyinin açıklarında 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m yarın 3,0 ila 4,0m Görüş: orta.



Akdeniz, parçalı zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz aralıklı sağanak yağışlı Rüzgar: batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yarın öğleden sonra 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: iyi, yağış anında orta.



Van Gölü, parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m Görüş: iyi.