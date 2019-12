Fırtına ve hortum can aldı: 6 ölü

T24 - Balıkesir'in Dursunbey İlçesi´nde şiddetli fırtına ve aşırı yağış nedeniyle köy camisinin minaresi köy konağının üzerine devrildi. Yıkık altında kalan 8 kişiden 4´ü öldü, 4 kişi yaralandı.



Dün (18 aralık 2009) saat 18.30 sıralarında, Aşağıyağcılar Köyü'nde şiddetli fırtına ve aşırı yağış nedeniyle köy camisinin minaresi köy konağının üzerine devrildi. Yıkık altında kalan Ramazan Balcı, Hüseyin Acaroğlu, Ali Aslantaş ve Naim Başaran yaşamını yitirdi. Ali Gölcük , Yusuf Başaran, Recep Efe, Şaban Alataş yaralı olarak kurtuldu. Gölcük ve Başaran Dursunbey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Efe ve Alataş kazayı sıyrıklarla atlattı. Köy imamı Yasin Aslan yaralanmadan felaketten kurtuldu. Olayın yıkılan minarede bulunan köy imamı Yasin Aslan´ın akşam ezanını okuduğu sırada meydana geldiği şans eseri faciadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.



Cesetler tamamı enkaz altından çıkarıldı



Balıkesir´in Dursunbey İlçesi´nde şiddetli fırtına ve aşırı yağış nedeniyle köy camisinin köy konağının üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı olayın ardından açıklama yapan Dursunbey Kaymakamı İbrahim Küçük, "Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle minare köy konağının üzerine devrildi. 4 vatandaşımızı kaybettik, 4 vatandaşımız da yaralandı. Bölgede çalışma yapan ekipler, enkazın altında başka kimsenin bulunmadığını belirledi'' dedi.



Antakya'da ev çöktü: 1 ölü



Antakya’da sağanak yağış nedeniyle ahşap bir evin çökmesi sonucu 1 kişi öldü.

Dün akşam başlayıp, sabaha kadar etkisini sürdüren sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar su altında kaldı, bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Sağanak yağışın etkilediği Kardeşler Mahallesi’nde ise harabe halindeki, eski ahşap bir ev çöktü. Enkaz altında kalan, kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaşamını yitirdi.



İzmir'de yağış hayatı felç etti



İzmir'in Menemen İlçesi'nde akşam saatlerinde çıkan fırtınada, can ve mal kaybı yaşandı. Bölgede koyunlarını otlatan Mustafa Kösen isimli çoban ölü bulunurken, 1 kişi ise yaralandı.



Olay, dün (18 Aralık 2009) saat 18.00 sıralarında, Menemen Sanayi Bölgesi ve Villakent Mahallesi'nde meydana geldi. Sağnak yağmurun şiddetini artırarak doluya dönmesinin ardından kısa süreli bir fırtına çıktı. Çıkan fırtınada Menemen Sanayi Bölgesi'nde ve Villakent'te fabrika ve evlerin çatılarının uçtuğu, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği bildirildi. Bölgede koyunlarını otlatan Mustafa Kösen isimli çoban ölü bulunurken, ismi henüz belirsiz bir kişi de yaralandı.



Kaymakam Subaşı: Hortum yaşandı



Sanayi bölgesi'nde elektrik kaçağına dayalı herhangi bir kimyasal yangının yaşanmaması için bölgenin elektriğinin yetkililer tarafından kesildiği, itfaiye ve belediye ekiplerinin yollardaki direk, ağaç ve çatıları kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



Olayla ilgili açıklama yapan, Menemen Kaymakamı Turgut Subaşı, "Yaşanan hortumla ilgili olarak hasar tespit çalışmalarının sabah saatlerinden itibaren başlayacağını kaydederek, "Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Sabah saatlerinden itibaren zararı daha net şekilde ortaya çıkaracağız. Şu an hava normale dündü, rüzgar etkisini yitirdi" dedi.



İzmir'de sağanak yağış etkili oldu



İZMİR´de başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan şiddetli lodos nedeniyle de yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.



Dün, akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sağanak olarak yağmaya başladı. Sağanak yağmur nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken işlerinden evlerine dönen vatandaşlar zor anlar yaşadı. İzmir´de başlayan şiddetli lodos nedeniyle de yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi. İzmir B¦¤[1]y¦¤[1]kşehir Belediyesi´nden yapılan a¦§[1]ıklamada, iskelelerde yolcuların iniş ve binişlerinde meydana gelebilecek kazaları ¦"[1]nlemek amacıyla, saat 20.40'tan itibaren seferlerin durdurulduğu hava koşullarının normale d¦"[1]nmesinin ardından ise seferlere yeniden başlanacağı bildirildi.İzmir´de başlayan sağanak yağmur ve şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi, Ağaçlar devrildi, Doğanlar Semti´nde de bir binanın çatısı elektrik tellerinin üzerine uçtu.



Dün (18 Aralık 2009) ,19.00 sıralarında etkisini artıran yağmur sağanak olarak yağmaya başladı. Sağanak yağmur ve şiddetli lodos nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken işlerinden evlerine dönen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli lodos nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi, Bostanlı ve Alsancak Semti´nde yol kenarında bulunan birer ağaç devrildi. Doğanlar Semti ise 1454 Sokak 12 numarada bulunan Doğanlar Et Galerisi´nin çatısı elektirik tellerinin üzerine uçtu. Mahallenin elektiğini kesen belediye ekiplerinin çalışması sonucunda, elektirik tellerine asılı kalan çatı indirildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi´nden yapılan açıklamada, iskelelerde yolcuların iniş ve binişlerinde meydana gelebilecek kazaları ¦"[1]nlemek amacıyla, saat 20.40'tan itibaren seferlerin durdurulduğu hava koşullarının normale dönmesinin ardından ise seferlere yeniden başlanacağı bildirildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri sağanak yağmur nedeniyle herhangi bir su baskının meydana gelmediğini bildirdi.



İzmir Emniyeti Trafik Denetim Şube Müdürlüğü yetkilileri yağışlı hava nedeniyle gün içerisinde 44 maddi hasarlı, 13 tane ise yaralamalı trafik kazasının meydana geldiğini bildirdi.