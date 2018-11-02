Fırtına Vadisi'nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı\'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi\'nde, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım ihalesi gerçekleştirildi.

\'İmar barışı\' ile 31 Aralık 2017\'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu Karadeniz\'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseliyor. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara inşa edilenlerin ardından dere yataklarına da inşaat yapılmaya başlandı. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli- yabancı turistlerin akın ettiği Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi\'nde; dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı.

İHALEYE 2 FİRMADAN TEKLİF

Vadide, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, ilk etapta dere yatağına inşa edilen 9 yapı için yıkım ihalesine çıktı. Rize Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü\'nde gerçekleştirilen yıkım ihalesinde 2 firma tarafından teklif verildi. Tekliflerin pazartesi günü değerlendirileceği ve firmalardan birine ihalenin bırakılacağı öğrenildi. İhaleyi alan şirket tarafından en geç 40 gün içinde yıkımların gerçekleştirileceği belirtildi.

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