Fırtına sebebiyle dünyanın en hızlı Transatlantik uçuş rekoru kırıldı

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren Flightradar portalının verilerine göre British Airways şirketine ait Boeing 747 uçağı, New York’tan Londra’ya kadar 4 saat 56 dakika gibi rekor sürede ulaştı.

Portalın yayınladığı verilere göre önceki Trasatlantik uçuş rekoru, uçuşları 4 saat 57 dakika ve 4 saat 59 dakika süren Virgin Atlantic şirketinin uçaklarına aitti.

Flightradar’daki istatistikler, süpersonik uçakların uçuş sürelerini ise yansıtmıyor.

Diğer yandan Independent gazetesi, önceki rekorun kırılmasını sağlayan nedenin, uçağı saatte 825 mil (1327 kilometre) hıza ulaştıran Ciara Fırtınası olduğunu bildirdi.