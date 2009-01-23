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Yaşam

Fırtına okulları erken tatil ettirdi

Muğla’nın Datça ilçesinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. Devlet Hastanesi'nin çatısı çöktü.

23 Ocak 2009 02:00

Datça’da saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle öğrenciler karnelerini erken aldı. Muğla’da Devlet Hastanesi’nin çatısı çöktü, 3 kişi yaralandı. Denizli’de şehrin en önemli meydanında dev reklam panosu devrildi.

Datça Kaymakamı Mustafa Kaya, ilçede dün geceden bu yana etkili olan fırtınanın saatteki hızının 110 kilometreye ulaştığını belirterek, “Bu nedenle okulların tatil edilmesine karar verildi” dedi.

Hastanenin çatısı çöktü

Muğla’da şiddetli fırtına Devlet Hastanesi’nin çatısının çökmesine neden oldu, 3 kişi yaralandı. Kentte bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına sonucu Muğla Devlet Hastanesinin Acil Servis kısmının çatısı çöktü. Hastaneye gelen Rahime Oktay, Sevlan Pehlivan ve soyadı öğrenilemeyen Mutlu adlı kişi, çöken çatının parçaları altında kalarak yaralandı.

Fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar devrildi, minareler zarar gördü.

Denizli’de reklam panoları devrildi

Denizli’de de şiddetli rüzgar, iş yerlerindeki afiş ve reklam panolarını yerinden söktü. Bayramyeri Meydanı’nda dev reklam panosu, rüzgarın etkisiyle devrildi. Denizli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından indirilen reklam panosu maddi hasara yol açarken, şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Pazar gününe kadar devam etmesi beklenen lodosun hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye çıktı.

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