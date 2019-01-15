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Fırtına minarenin külahını yana yatırdı

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde Hürriyet Mahallesi Camii'nin minaresinin külah bölümü fırtına nedeniyle yana yattı

15 Ocak 2019 21:01

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde Hürriyet Mahallesi Camii\'nin minaresinin külah bölümü fırtına nedeniyle yana yattı. Külah bölümü, ucundaki alemiyle birlikte tedbir amacıyla vinçle indirildi.
Dalaman\'da sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Hürriyet Mahallesi Camii\'nin minaresinin küllahı yana yattı. Minarenin alüminyum ve cam kullanılarak yapılmış olan küllahı ucundaki alemiyle birlikte, tehlike yaratması nedeniyle vinç yardımıyla bulunduğu yerden indirildi. Minarenin külah bölümünün fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından gerekli bakımı yapıldıktan sonra tekrar yerine takılacağı bildirildi.

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