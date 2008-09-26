Fırtına İstanbul'da can aldı

İstanbul'da etkisi giderek büyüyen fırtına ve yağışlı hava yaşamı felç etti. İstanbul trafiği arap saçına döndü. İstanbul'da 197 binanın çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti.





Kötü hava nedeniyle Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, Bostancı - Kabataş seferleri karşılık olarak iptal edildi. Karayolu trafiği de özellikle ana yollarda felce uğradı. İstanbul'daki pek çok yol yoğunluk nedeniyle adeta trafiğe kapandı.





Erdoğan'ın bulunduğu camide panik



Başbakan Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Akabe Camisinde, namaz sırasında kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin terasındaki salıncak caminin önüne düştü, şans eseri yaralanan olmazken, camide hareketlilik yaşandı.



Namaz kılanların üzerine ağaç devrildi



İstanbul Dolmabahçe'deki Yıldız Hamidiye Camii'nde cuma namazı kılanların üzerine 90 yıllık kestane ağacı fırtına nedeniyle devrildi. Cemaatten dört kişi devrilen ağacın altında kaldı. Çok sayıda vatandaş olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yaralılardan ikisinin belinde kırıklar oluştuğu, bir kişinin de ayağının kırıldığı öğrenildi. Cemaat panik içinde kaçışırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı



Devrilen ağaç restoranı yıktı



Şişli'de bulunan Kuştepe Camii'nin minarelerinden biri de, şiddetli fırtına nedeniyle yan tarafta bulunan restoranın üzerine uçtu. Restoran sahibi Erdoğan Şimşit ve eşi, çöken iş yerinin altında kaldı. Şimşit çifti vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Minare enkazından bir kişinin cesedi çıkarıldı.



Genç kız ağaç altında kaldı



Şiddetli rüzgar, İstanbul'da bir çok ağacın da kökünden sökülmesine neden oldu. Beyoğlu İnönü Caddesi üzerindeki dev ağaç da rüzgar nedeniyle devrildi. Bu sırada yolda yürümekte olan genç bir kız, devrilen ağacın altında kalarak yaralandı. Vatandaşlar tarafından ağacın altından kurtarılan genç kız, olay yerine gelen ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bir gemi karaya oturdu, bir römorkör sürükleniyor



Fırtına nedeniyle bir Kamboçya gemisi Boğaz'da karaya otururken, Malta bandıralı bir gemi de Boğaz açıklarında sürükleniyor. Kamboçya gemisindeki 11 kişi kurtarılmaya çalışılıyor.

Romanya'nın Köstence Limanı'na giden 77 metre boyundaki, Kamboçya bayraklı “Skar” adlı kuru yük gemisi, Sarıyer Rumeli Karaburun açıklarında karaya oturdu. KEGM yetkilileri, 11 personeli olan gemi ve mürettebatının kurtarılması için olay yerine gönderilen ekiplerin çalışmalara başladığını ifade ettiler.





Bu olaydan yarım saat önce de İstanbul Boğazı Karadeniz girişinin 5 mil doğusunda yer alan Eşek Adası açıklarında, yedeğinde 88 metre uzunluğunda kabuk tekne bulunan, Hollanda bayraklı “Barracuda” adlı römorkör, fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çekmeye ve karaya doğru sürüklenmeye başladı.

Römorkör personelinin yardım talebinde bulunması üzerine KEGM'ye ait “Kurtarma 3” adlı römorkör olay yerine gönderildi.



AKOM’dan sağanak uyarısı



Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girecek olan İstanbul'da, su baskınlarına ve göllenmelere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler ve AKOM meteoroloji biriminin tahminlerine göre, İstanbul'un bugün sağanak yağışın etkisi altına gireceği bildirildi.



Kentte, su baskınları ve göllenmelere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, İSKİ, Belediye Trafik ve Beyaz Masa ekiplerinin muhtemel olumsuzluklara müdahale etmek için hazır bekletildiği kaydedildi.



Açıklamada, yağışların gece boyu Terkos ile Istıranca arasına yağdığı ve halen Istıranca civarında devam ettiğine işaret edilerek, ölçümlere göre, Terkos'da metrekareye 22,2 kilogram yağış düştüğü vurgulandı.



Yağışın bu gece şiddetini artırması ve cumartesi akşamına kadar aralıklarla kuvvetli yağarak etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, yağışın Binkılıç, Istıranca, Terkos, Çatalca, Beykoz, Sarıyer, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ile Küçükçekme civarında daha etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.



Yurdun batı kesimleri yarın Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girecek





Hafta sonu da hava yağışlı

Hafta Sonu ( Cumartesi ve Pazar günleri ) : Trakya ile Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları dışında tüm yurtta yağış bekleniyor. Yağışların kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Cuma günü iç ve batı kesimlerde, hafta sonu tüm yurtta hissedilir derecede ( 4-6 derece) azalacak.

Cuma günü Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey ve İç Ege ile Göller Yöresi’nde hafta sonu kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kuvvetli sağanak yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı (sel, ani su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.

