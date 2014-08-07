Fırtına İstanbul'a yaklaşıyor

İstanbul'u alarma geçiren fırtına son radar görüntülerine göre hızla Marmara'ya yaklaşıyor.

AKOM'u alarma geçiren hortum ve sel uyarısının ardından İstanbulluların bekleyişi sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan birleştirilmiş son radar görüntülerinde, fırtınanın yavaş yavaş Marmara'ya yaklaştığı görülüyor.

AKOM gece yarısı toplandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara bölgesi için yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gece yarısı kriz toplantısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı tarafından toplantıyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Saat 23.00 de başlayan toplantı 01.00'da bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı Başkanlığı'nda yapılan toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İSKİ Genel Müdürü Dursun Atilla Altay, İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Yol Bakım Onarım Daire Başkanı Turgay Gökdemir, Fen İşleri Daire Başkanı Mustafa Özkan Dönmez, İSTAÇ Genel Müdürü Osman Akgül, İSKİ Genel Müdür Yardımcıları, Park Bahçeler Müdürleri ve Atık Yönetim Müdürü katıldı.

Toplantıda muhtemel şiddetli yağışlara karşı alınacak terdirler masaya yatırıldı. Ekipler gece sabaha karşı kanal temizlik çalışmaları yapacak. Yağmurun başlaması ile birlikte muhtemel riskli bölgelerde İtfaiye, AKOM, İSKİ, ATIK Müdürlüğü ekipleri kritik noktalarda hazır bekletilecek.

Genel Sekreter Hayri Baraçlı toplantıda, 'Dünyada iklim değişikliği oluyor. Dolayısıyla İstanbul'da bu değişiklikten etkileniyor. Artık şehrimizde hortumlar görülmeye başladıysa bizde afetle mücadele çalışmalarımızı da günün şartlarına göre güncellemeliyiz. İtfaiye gibi 24 saat hazır bekleyen bir afet müdahale birimleri kurulması lazım. Bu konuda çalışmalarımızı gözden geçiriyoruz' dedi."

2 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale ve Balıkesir'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve kuvvetli olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Balıkesir ve İzmir radarlarından alınan son görüntüler ve yapılan son değerlendirmelere göre; Çanakkale'nin Gökçeada, Bozcaada, Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Çan, Biga, Lapseki ve Yenice ilçeleri ile Balıkesir'in Merkezi, Manyas, Bandırma, Erdek, Susurluk, Kepsut, Gönen, Dursunbey ve Bigadiç ilçeleri çevrelerinde ve yüksek kırsal alanlarında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli yerel olarak kuvvetli olacağından ve yağış anında kısa süreli fırtına da gözlenebileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (lokal dolu, sel, su baskını, yıldırım, hortum riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."