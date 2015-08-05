Fırtına Harekâtı'nın 20'nci yıldönümünde gerginlik



AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlenen askeri töreni Devlet Başkanı Kolinda Grabar-Kitarovic şeref tribününden takip etti. Zagrep şehir merkezindeki törende tanklar ve modern silah sistemleri sergilendi, özel harekât timleri geçiş yaptı. Hırvat savaş uçakları da geçit töreninde boy gösterdi. Fırtına Harekâtı'nda hayatını kaybedenler için saygı atışı yapıldı. Devasa boyutlarda bir Hırvat bayrağı açıldı. Törenlere bugün Hırvatistan Sırpları'nın eski merkezi Krayina'da devam edilecek.

'Göz yaşlarımız tanklardan daha güçlü'

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç ise Zagrep'teki zafer kutlamalarını kınadı. Vuçiç, "Yakın tarihimizde daha üzücü bir gün yok. Ama göz yaşlarımız onların tanklarından daha güçlüdür" dedi.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patiriği Miroslav Gavriloviç İriney ise 250 bin Sırbın yaşadıkları yerlerden "kardeş" olarak gördükleri bir halk tarafından sürülmesinin olayın üzücü yönünü daha da artırdığını söyledi.

"Tüm suç Hırvatistan'ındır" diyen Sırbistan Devlet Başkanı Tomislav Nikoliç, "Yine de Sırbistan olarak barış için bağışlamaya hazırız. Ama her şey bize bağlı değil" görüşünü dile getirdi.

Milanoviç: 'Fırtına Harekâtı haklıydı'

Belgrad'ın eleştirilerine karşılık veren Hırvatistan Başbakanı Zoran Milanoviç, Fırtına Harekâtı'nın tamamen haklı ve yerinde olduğunu savundu. Milanoviç, "Hırvatistan varlığını koruyabilmek ve bir bütün halinde kalmak için her türlü adımı atma hakkına sahipti" dedi. Hırvatistan'ın savaşı engellemek için bütün girişimlerde bulunduğunu kaydeden Zoran Milanoviç, "Barışçıl bir çözüm önermiştik ama reddedildi" diye konuştu.

85 saatte biten harekât

1995 yılında Hırvat birlikleri Sırplar'ın ilan ettiği Krayina Cumhuriyeti'nin kontrolünü ele geçirdi. Knin şehrinde 4 Ağustos'ta sabah 5'te başlayan füze saldırısı, Ağustos'un 7'sinde akşam saat 6'da bitti. Zagrep, toplam 85 saat süren Fırtına Harekâtı'nın sona erdiğini açıkladı. Bu 4 yıldır süren Hırvatistan savaşının da sona erdiği anlamına geliyordu.