Fırtına, Gökçeada'ya ulaşımı 3 gündür aksatıyor (2)

ÇANAKKALE- ECEABAT SEFERLERİ DE DURDURULDU

Çanakkale- Eceabat arasındaki feribot seferleri, poyraz fırtınası nedeniyle durduruldu.

Kuzey Ege Denizi\'nde 3 gündür etkili olan poyraz fırtınasının, öğleden sonra Çanakkale Boğazı\'nda da hissedilmesiyle birlikte, Gestaş firması saat 16.00\'dan itibaren Çanakkale-Eceabat arasındaki seferlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Bu nedenle Çanakkale feribot iskelesinde araç yoğunluğu oluştu. Ulaşım ise Çanakkale- Kilitbahir arasında devam eden feribot seferleri ile sağlanabiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Çanakkale\'deki feribot iskelesindeki araç yoğunluğu nedeniyle, sürücüleri boğazdaki bir başka geçiş güzergahı olan ve Gelibolu\'ya seferlerin yapıldığı Laspeki ilçesine yönlendiriyor.



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)



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