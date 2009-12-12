Fırtına geliyor!

T24 -

Soğuk hava etkisini arttıracak

Yağışlar Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Bölgelere göre hava durumu

Çanakkale'de etkili yağış

Günlük yaşamı etkilemeyen kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, Bulgaristan’a geçişi sağlayan Dereköy Gümrük Kapısı yolunun buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanmaması için tuzlama çalışması yapıyor.Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi’nde seyreden 67 yerli ve yabancı bandıralı gemi hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz ve sağanak nedeniyle Şarköy’de demirledi. Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü, kent merkezine son 24 saatte 6,8 kilogram yağış düştüğünü belirterek, yağışın bir hafta boyunca merkez ve ilçelerinde devam edeceğini bildirdi.Antalya’nın Demre İlçesi’nde dün sabah meydana gelen hortum, Demre ilçe merkezi, Köşkerler ve Çevreli köylerinde yaklaşık 100 dekar serada zarara yol açtı.Bodrum’da metrekareye 80 kilogram yağışın düşünce, bazı sitelerin bahçe duvarları çöktü.İstanbul güne yağmur ve şiddetli rüzgar ile başladı. Hava sıcaklığı daha da düşecek. İşte 5 günlük hava tahmini.Hava sıcaklığının da düşmesi ile vatandaşlar sabah saatlerinde güç anlar yaşadı. Özellikle Taksim'de vatandaşlar şemşiye ile yürümekte oldukça zorlandı. Birçok kişinin şemsiyesi şiddetli rüzgar ile uçtu. Rüzgar nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji yetkilileri hafta sonu yağışın şiddetini artıracağını ifade ediyor.Türkiye’ de yağışların güney, iç ve batı kesimlerinde yanı sıra Akdeniz, Marmara ve Trakya’da ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı yerlerinde etkili olması bekleniyor.Hava sıcaklıkları azalıyor. Bazı bölgelerde şiddetli rüzgar bekleniyor.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye’nin güney, iç ve batı kesimlerinde görülecek yağışların; Akdeniz bölge geneli, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli'nin Demirköy ve Vize, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri ile G.Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığı güney ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta, ülkemizin kuzeybatısı ile öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtına şeklinde esecek.Yağışların; Akdeniz bölgesi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli'nin Demirköy ve Vize, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi v.b.) karşı ilgililer ve vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. .Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi v.b.) karşı ilgililer ve vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün bölgelere göre hava tahmini şöyle:Çok bulutlu ve bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Edirne ile Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Yağışların; İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli'nin Demirköy, Vize, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.Çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde gökgürültülü sağanak şeklinde olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esecek.Çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Antalya, Mersin, Burdur ve Isparta'nın güney çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, İskenderun ve K.Maraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, güney ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur ve sağanak, gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgar öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda kuvvetli olarak esecek.Parçalı çok bulutlu, batısı ile öğle saatlerinden sonra bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur ve sağanak, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Çorum ve Merzifon, akşam saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Tokat yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.Parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile akşam saatlerinden sonra Erzurum ve Muş çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur, Erzurum ve Muş çevreleri ile Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Çok bulutlu, batısı (Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa) ile akşam saatlerinden sonra bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra G.Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Çanakkale'de, dün geceden itibaren etkili olan yağış aralıklarla devam ediyor.Dün gece başlayan ve aralıklarla süren etkili yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında su birikintileri oluştu, caddelerde bulunan vatandaşlar sıkıntılı anlar yaşadı.Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilde son 12 saatte metre kareye 15 kilogram yağış düştüğünü belirterek, yağışın gün boyu süreceğini ifade etti.Yetkililer, yağışın, yarın da aralıklarla devam edeceğini ve bazı bölgelerde sulu kara dönüşebileceğini kaydetti.