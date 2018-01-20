Fırtına evin çatısını uçurdu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Dağdibi Köyü\'nde fırtına bir evin çatısının uçmasına neden oldu. Büyük korkuya kapılan aile geceyi komşularının evinde geçirdi.

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi\'nde uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece başlayan kar, etkisini sürdürürken, ilçe merkezi ve köyler beyaza büründü. Kalınlığı 20 santimetreyi bulan kar ulaşımda da aksamalara neden oldu. Merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi Köyü\'nde fırtına kar yağışı ile birlikte etkili oldu. Fırtına, 6 kişilik Divali ailesinin oturduğu evin çatısını uçurdu. Deprem korkusuyla yataklarından fırlayan aile, geceyi yardıma koşan komşularının evinde geçirdi. Ev sahibi Divali Orbay, korku ve endişeye kapıldıklarını ancak komşularını kısa sürede yardıma koştuklarını anlattı. Evin çevresine dağılan çatı parçaları ise köylülerin yardımıyla toplandı. Köy Muhtarı Zübyir Kıran, ellerinden gelen yardımı yapacaklarını aile için yetkililerden de yardım istediklerini söyledi.

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