T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fırtına evin çatısını uçurdu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Dağdibi Köyü'nde fırtına bir evin çatısının uçmasına neden oldu

20 Ocak 2018 14:27

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Dağdibi Köyü\'nde fırtına bir evin çatısının uçmasına neden oldu. Büyük korkuya kapılan aile geceyi komşularının evinde geçirdi. 
Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi\'nde uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece başlayan kar, etkisini sürdürürken, ilçe merkezi ve köyler beyaza büründü. Kalınlığı 20 santimetreyi bulan kar ulaşımda da aksamalara neden oldu. Merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi Köyü\'nde fırtına kar yağışı ile birlikte etkili oldu. Fırtına, 6 kişilik Divali ailesinin oturduğu evin çatısını uçurdu.  Deprem korkusuyla yataklarından fırlayan aile, geceyi yardıma koşan komşularının evinde geçirdi. Ev sahibi Divali Orbay, korku ve endişeye kapıldıklarını ancak komşularını kısa sürede yardıma koştuklarını anlattı. Evin çevresine dağılan çatı parçaları ise köylülerin yardımıyla toplandı. Köy Muhtarı Zübyir Kıran, ellerinden gelen yardımı yapacaklarını aile için yetkililerden de yardım istediklerini söyledi. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar KAPLANYÜKSEKOVAHakkari DHA HAKKARİ YüksekovaDağdibi KöyüBüyükYüksekovaGeceKalınlığıMerkezeDivaliEvDivali OrbayEvinKöy Muhtarı Zübyir Kıran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24