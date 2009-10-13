Fırtına etkisini göstermeye başladı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, İstanbul'da lodos fırtınasının yer yer 75 km.hıza ulaştığını açıkladı.

Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olacak lodos fırtınası ve akşam saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle İstanbulluları tedbirli olmaları için uyardı.



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İstanbul'da yer yer 75 kilometre hıza ulaşan lodos fırtınası nedeniyle;

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy ve Bostancı Kabataş Deniz Otobüsü seferleri halen yapılamıyor.

16.00 Kabataş-Kadıköy-Bandırma seferi,

16.00 Kabataş-Kadıköy-Güzelyalı Deniz Otobüsü

18.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü

18.15 Bostancı -Yenikapı-Armutlu Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.

Yağışlar, Avrupa yakasıyla kentin güneyindeki deniz kıyısında etkili olacak, hava sıcaklıkları da 6-8 derece azalacak. Yarın ise sabah saatlerinde hafif sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar perşembe gününden itibaren yeniden artacak, ancak cuma günü İstanbul’un geneli yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü fırtına ve sağanak yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde yetkileri uyardı.

Fırtına hava trafiğini etkiledi

İstanbul'u etkisi altına alan fırtına, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Rüzgar yönünün sürekli değişmesi nedeniyle pilotlar İstanbul Atatürk Havalimanı'na yaklaşmada zorlu dakikalar yaşadı.

Atatürk Havalimanı'nın 18-36 sol pistine iniş için yaklaşan yolcu uçakları hızı zaman zaman artarak 75 kilometreye çıkan ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle oto pilot sistemini devre dışı bırakarak manuel yaklaşmak zorunda kaldı. Zaman zaman sağa-sola yalpalayan uçakların iniş için yaklaşması sırasında ilginç görüntülere sahne oldu.

Havalimanı yetkilileri aşırı rüzgar nedeniyle apronda önlem aldıklarını belirtirken hava trafiğinin de kontrollü olarak verildiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda Çorlu Havalimanı'nını etkisi altına alan fırtına, eğitim uçaklarının takla atarak hasarlanmasına neden olmuş, Boeing 747 tipi dev kargo uçağı ise olduğu yerde dönmüştü.



Edirne'de fırtına ağaçları devirdi

Edirne'de etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saateki hızı 30 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle kentteki çok sayıda ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir otomobil büyük hasar gördü.

Hava sıcaklığnın 6 derece birden düştüğü Edirne'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan fırtına öğle saatlerinde hızını iyice artırdı. Saatteki hızı 30 kilometreyi bulan, yüksek kesimlerdeki hızı 49 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç gövdesinden kırılarak devrildi. Çavuşbey Mahallesi Londra Asfaltı'nda devrilen dev çınar ağaçı park halindeki 22 KC 858 plakalı otomobil üzerine düştü ve caddeyi trafiğe kapattı. Otomobilini cadde üzerindeki marketin önüne park eden ve sigara almak için otomobilinden inerek markete giren Ferdi Aksu üzerine ağacın düşmesinden kıl farkıyla kurtuldu. Cadde çok sayıda belediye işçisinin çalışmalarıyla yarım saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan fırtınanındevam edeceğini ve akşam saatlerine doğru yoğun yağmur yağış beklendiğini bildirdi.

Doğu illeri toz bulutu altında

Günaydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan toz bulutu yaşamı olumsuz etkilerken, uzmanlar Şanlıurfa'da oturanlara zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı.

Suriye'den gelen çöl fırtınalarının sebep olduğu toz bulutu sabah saatlerinde Şanlıurfa'da etkisini arttırdı. Saatteki hızı 46 kilometreyi bulan rüzgarın getirdiği toz bulutunun bölgede görüş uzaklığını 4 kilometreye metreye kadar düşürdüğü ve nefes almayı zorlaştırdığı belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa semaları toz bulutuyla gri renge dönüşürken, 27 derece olan hava sıcaklığıyla birlikte kentte yaşayanlar bunaldı.

Uzmanlar toz bulutunun yaşlı, çocuk ve astım hastalarını olumsuz etkilediğini belirterek zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege’de şiddetini artıran lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı, saat 12.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Ayrıca, Geyikli- Bozcaada ve Lapseki- Gelibolu hattındaki arabavapuru seferlerinin de iptal edildiği bildirildi. Çanakkale Boğazı’nda ağır hava koşulları nedeniyle transit gemilere verilen kılavuzluk hizmeti geçici olarak durduruldu.

Diğer yandan Gelibolu ile Lapseki ilçelerine bağlı Çardak Beldesi arasında hizmet veren özel şirkete ait feribotlar da seferlerini iptal etti. Çardak’tan Gelibolu’ya son seferi yapan ‘Gelba- 7’ adlı feribot lodos nedeniyle limana yanaşmakta zorlandı. Bunun üzerine ‘Doğanaslan’ adlı feribottan yardım alarak iskeleye güçlükle yanaşabildi. Çanakkale- Eceabat arasında ise seferler normal olarak devam ediyor.

Kent merkezinde, Yeni Kordon Mevkii’nde yaz mevsimi boyunca hizmet veren çay bahçelerinde gölgelik olarak kullanılan şemsiyeler rüzgarın etkisiyle uçtu. İşletme sahipleri şemsiye ve sandalyeleri deniz kenarından topladı. Belediye İş Merkezi yanındaki alanda kuru bir kavak ağacı lodosa dayanamayarak gövdesinden kırılıp devrildi.

Öğrenciler mahsur kaldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden Gelibolu'da bulunan okullarına giden öğrenciler, etkili lodos nedeniyle feribot seferleri yapılmayınca, ilçede mahsur kaldı.

Gelibolu Milli Eğitim Müdürü Haki Mutlu, Anadolu, Armatör Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek, Atatürk Kız Meslek ve Mehmet Akif Ersoy Endüstri Meslek liselerinde eğitim görmek üzere Lapseki merkez ve köylerinden ilçeye gelen öğrencilerin, iptal edilen feribot seferleri nedeniyle evlerine gidemediklerini söyledi.

Ders saati bitmeden önce okul müdürlerini uyardığını belirten Mutlu, “Deniz aşırı gelen öğrencileri, Öğretmenevinde misafir edeceğiz. Gidecek yeri olmayan öğrenciler, şu an Öğretmenevinde bekliyor” dedi.

Liman Başkanlığı ile irtibata geçtiklerini ve saat 16.00-17.00 arasında bir deneme seferi yapılabileceğini ifade eden Mutlu, şartların uygun olması halinde öğrencilerin evlerine gönderileceğini, aksi taktirde ailelerine haber verilerek misafir edileceğini bildirdi.

Arabalı vapur Avşa Adası'na sığındı

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ağaçları deviren şiddetli rüzgar deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle ‘Selamiçeşme’ arabalı vapuru Avşa Adası Yiğitler Köyü'ne sığındı.

Hızı zaman zaman 70 kilometreye çıkan kilometreye çıkan lodos nedeniyle tüm balıkçı tekneleri limanda bekliyor. Limandaki faaliyetler tahliye çalışmaları da fırtına dininceye kadar ertelenirken, mendirek dışında bekleyen yük gemileri de açıkta demir atarak fırtınanın dinmesi bekliyor. Batma tehlikesi geçiren bazı küçük balıkçı tekneleri sahipleri tarafından iskeleye bağlandı. Kent merkezinde de etkili olan lodos nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nın da bazı ağaçlar da devrildi.

Öte yandan, saat 11.002de Erdek- Avşa- Marmara seferini yapan ‘Selamiçeşme’ adlı arabalı vapuru lodos nedeniyle Avşa Adası Yiğitler Köyü'ne sığındı. Erdek Kaymakamı İsmail Kaygısız, gemide bulunan mürettebat ve yolcuların fırtınanın dinmesini beklediklerini söyledi. Arabalı vapurun Erdek'ten 250 yolcuyla hareket ettiğini açıklayan Kaygısız, bu yolculardan 200'ünün ise Erdek'e bağlı Paşalimanı ve Araplar Köyü'nde indiklerini, geriye kalan 50 yolcu ve 30 aracın ise Avşa ve Marmara gideceklerini kaydetti.

Lodos nedeniyle Erdek- Tekirdağ arasındaki Ro-Ro seferleri yapılamıyor. Erdek Liman Başkanı Cemal Yıldırım, fırtına nedeniyle teknelerin askeri limana sığındıklarını söyledi.