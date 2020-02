Fırtına, etabı iptal ettirdi

BODRUM (Muğla), (DHA)- ULUSLARARASI Deniz Festivali \'American Hospital The Bodrum Cup\' yarışlarında dün yapılan Yalıkavak Marina-Leros etabında seyir yapanlarla birlikte yaklaşık 2 bin kişi herhangi bir olumsuzluk yaşamadan planlandığı gibi Leros Adası\'na demir attı. Yarışmacılar bugünü dinlenerek geçirdi. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle rota değişikliği yapıldığı ve kafilenin yarın Leros - Gümüşlük etabı için denize açılacağı belirtildi.

The Bodrum Cup Yelken Yarışları\'nda dün Yalıkavak Marina\'dan hareket eden yarışmacılar herhangi bir sorun yaşamadan Leros etabı tamamladı. Seyir yapanlarla birlikte yaklaşık 2 bin kişi günü dinlenerek geçirdi. Yarın planlandığı gibi devam edecek olan yarışmalarda bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle rotada bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Ancak, bazı basın yayın organlarında yarışmacıların adada mahsur kaldığı şeklinde yer alan haberler organizasyon komitesi tarafından yalanlandı.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum\'dan Leros Adası\'na geçen kafilenin yaşanan hava olayları nedeniyle mağduriyet yaşadığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirterek, \"Tekneler güvende, seyir yapanlarla birlikte yaklaşık 2 bin kişiyiz ve şu an durumumuz gayet iyi, keyfimiz yerinde. Şu an herkes yemekte. Nevalemiz, sağlık aletlerimiz her şeyimiz var. Sadece hava şartlarından dolayı yarın Datça yerine Gümüşlük\'e hareket edeceğiz. Burada bir gün kalınacak. Yarın hava şartlarının daha iyi olmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

Ardından organizasyon komitesi tarafından konu ve rota değişikliği ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"American Hospital The Bodrum Cup yarış programında gerçekleştirilen iptal ve değişikliklerin tek sebebi olumsuz hava koşullarıdır. Teknelerin zarar görmesi, katılımcılar ve yarışçıların yaralanması gibi bir durum söz konusu değildir. Aynı sebeple ilgili olarak 26 Ekim’de gerçekleşecek olan Amerikan Hastanesi Etabı kapsamında Leros (Yunanistan) - Körmen (Datça) rotası Leros (Yunanistan) - Gümüşlük, 27 Ekim’de gerçekleşecek olan Opet Etabı kapsamında Körmen (Datça) - Bodrum rotası da Gümüşlük - Bodrum olarak değiştirilmiştir. Organizasyonun komitesi durumu yakından takip ederken katılımcılarımız ve yarışçılarımız eğlenceli günler geçirmektedir.\"

Yeni planlamaya göre kafile yarın, Leros - Gümüşlük etabı için Gümüşlük\'e hareket edecek.

FOTOĞRAFLI