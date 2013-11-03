Fırtına, Elazığspor'a patladı

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftada Trabzonpsor ile Elazığspor Avni Aker'de karşı karşıya geldi. Ligde galibiyet hasreti çeken bordo-mavililer bu özlemini Elazığspor karşsında dindirdi. Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri rahat bir futbol sergilediği maçı 4-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor'un gollerini 27. dakikada Yusuf Erdoğan, 58. dakikada Paulo Henrique, 69. dakikada Olcan Adın ve 79. dakikada Emre Güral attı.

Bordo-mavili ekip bu sonuçla puanını 17'ye çıkarırken ligde üst üste 5. mağlubiyetini alan Elazığspor 7 puanda kaldı.

Ligde en son 29 Eylül'de ligin 6. haftasında sahasında Torku Konyaspor'u 2-0 mağlup eden, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe maçında ve ligin 8. haftasında sahasında Sivasspor maçından 0-0 beraberlikle ayrılan, geçen haftada Kasımpaşa karşısından 3-2'lik yenilgiyle dönen bordo-mavililer, Elazığspor karşısında galibiyet özlemini giderdi.

Aldığı galibiyetle kötü gidişatını sonlandıran bordo-mavililer, hafta içinde Polonya'nın Legia Varşova ile yapacağı maç öncesi de moral buldu.

Maçtan sonra olay çıktı! Sanica Boru Elazığspor ile Trabzonspor maçının ardından Bilica ile Olcan arasında gerginlik yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Bilica ile Olcan arasında konuşma yaşandı. Bilica, bu arada Olcan'ın yüzünü itince takım arkadaşları müdahale etti. Bir anda iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Hakem Süleyman Abay, Bilica'ya ikinci sarı karttan sonra kırmızı kart gösterdi. Bilica oyundan çıkarken sahaya giren bir taraftar, tepki gösterdi.

Sahasında 4'üncü galibiyet

Trabzonspor, bu sezon sahasındaki 5'nci maçında 4'üncü galibiyeti aldı. Sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Torku Konyaspor'u 2-0 ve Elazığspor'u 4-0 yenen Karadeniz ekibi, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, böylece sahasındaki 5 maçta 13 puan topladı. Bu maçlarda kalesinde tek gol gören Karadeniz ekibi, rakip filelere 9 gol gönderdi.

Yusuf, Olcan ve Emre'den ilk, Henrique'den 3'üncü gol

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan, Olcan Adın ve Emre Güral bu sezon ligde ilk gollerini attılar. UEFA Avrupa Ligi'nde Apollon Limassol ve Lazio maçlarında 1'er gol atan Yusuf Erdoğan ile Emre Güral, ligde bordo-mavili takım formasıyla da ilk gollerini kaydetmiş oldular.

Daha önce Kardemir Karabükspor ve Kayserispor maçlarında 1'er gol atan Henrique'de gol sayısını 3'e çıkardı.

En farklı galibiyet

Ligde puanını 17'ye çıkartan bordo-mavililer, bu sezon en farklı galibiyeti elde etti. UEFA Avrupa Ligi'nde Derry City'i deplasmanda 3-0 yenen Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Bilica, maç sonu kırmızı kart gördü

Maçın bitiş düdüğünün ardından Bilica ile Olcan arasında diyalog yaşandı. Bu sırada Bilica, Olcan'ı yüzünü tutarak itince iki takım oyuncuları arasında kısa süre gerginlik oldu. Hakem Süleyman Abay, 90. dakikada sarı kart gören oyuncuya maç bitiminde de ikinci sarı kart, ardından da kırmızı kart gösterdi.

Okan Buruk, farklı yenilgiyle başladı

Elazığspor başında ilk maçına çıkan Okan Buruk, farklı bir yenilgiyle görevine başladı.Ligin 4. haftasında 15 Eylül'de iç sahada Torku Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra Fenerbahçe'ye 4-0, Sivasspor'a 4-2, Kasımpaşa'ya 4-0, Eskişehirspor'a 2-0 ve Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Elazığspor, kötü sonuçlarını Trabzon deplasmanında da sürdürdü.