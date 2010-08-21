Fırtına deniz ulaşımını aksattı

T24 - Günlerdir Marmara'yı yakıp kavuran sıcaklar Poyraz'la birlikte azaldı. Nem oranı rüzgarla birlikte düştü. Ancak bu sefer de deniz ulaşımı aksadı. İDO'nun Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi. Fırtına 3 daha sürecek.



Batı Karadeniz, Marmara ve Ege’de kuvvetli olarak esmekte olan rüzgârın, etkisini arttırarak Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu (Poyraz), Güney Ege’de kuzeybatı (Karayel) yönlerden zaman zaman fırtına ( 6 ila 8 kuvvetinde, 60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 21 - 23.08.2010 tarihleri arasında etkili olması bekleniyor.

AVŞA-MARMARA/YENİKAPI-BOSTANCI SEFERLERİ İPTAL



Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz nedeniyle saat 16.00 ve 18.00'de yapılması planlanan Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş'den alınan bilgiye göre, şiddetli poyraz nedeniyle saat 16.00 ve 18.00 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri yapılamayacak.