Fırtına beklenen İzmir'de kapalı otoparklar doldu

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- YUNANİSTAN üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınayla ilgili kamu kurumlarının ve belediyelerin aldığı önlemlerinin yanı sıra vatandaşlar da özellikle araçları için kendi önlemlerini aldı. Kentte kapasitesi 20 bini bulan belediye ile özel işletmelere ait tüm açık ve kapalı otoparklar doldu. Vatandaşlar yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde kuyruk oluşturdu. Aracını hafta sonu için otoparka bırakan Necdet Şişman, fırtına geçinceye kadar toplu ulaşım araçlarını tercih edeceğini söyledi.

Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan ve \'Tropik fırtına\' adı verilen kasırganın Türkiye\'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu. Kamu kurumları ile belediyeler tüm ekipmanlarıyla önlem aldı. Personelin izinleri kaldırıldı. Fırtınayı bekleyen vatandaşlar da evlerinin balkonlarında aldıkları önlemlerin yanı sıra araçları için kapalı otoparkları tercih etti. Kentte Büyükşehir Belediyesi\'ne ait olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu öğrenildi. Bu otopark alanları günler öncesinden doldu. Yer bulma ya da yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde vatandaşlar araçlarıyla kuyruk oluşturdu. Alsancak semtinde otopark işleten Ergün Emişen, fırtına beklentisiyle otoparklarında yer kalmadığını belirterek, \"Fırtına söylentisi çıktığından beri otoparkımız sürekli doldu. Geçen haftalara göre doluluk oranlarımız da arttı. Önceki haftalarda gündüz saatlerinde yüzde 40 dolayında olan doluluk durumumuz şimdi yüzde 90\'lara çıktı. Akşam saatlerinde zaten yer bulunmuyor\" dedi. Otoparkı tercih eden araç sahiplerinden Necdet Şişman ise \"Fırtına çıkacağı haberlerinden sonra sokak aralarını ya da bina önlerini tercih etmedim. Aracımı güvenli olacağı için açık otoparka bıraktım. Hafta sonu da burada kalacak. Ben fırtına geçene kadar toplu taşıma araçlarını tercih edeceğim\" dedi.

METEOROLOJİDEN DE FIRTINA AÇIKLAMASI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre tahminlerde değişikliğe gidildiği. Yenilenen tahminlere göre, fırtınanın Yunanistan üzerinden Ege Denizi\'ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesinin beklendiği ifade edildi. Buna göre, Marmara\'nın batısı ve Kıyı Ege\'de beklenilen rüzgar şiddeti ile yağış miktarının bir miktar azalmasının beklendiği, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir\'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne\'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği öğrenildi.

KOCAOĞLU TWİTTER\'DAN PAYLAŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Twitter hesabından \"İzmir\'de beklenen şiddetli fırtınanın gücü azalıyor ve son duruma göre yönü de değişiyor. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Fırtınanın tekrar yön değiştirmesi ve hızını artırması ihtimaline karşı gerekli tedbirlerimizi aldık. Tüm ekiplerimiz görev başında\" mesajını paylaştı.

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