First Lady'nin Hermes'i için 1.5 yıl sıra var

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün Hermes marka Constance model çantası Türkiye'de kapışılıyor.



Radikal gazetesinden Sibel Cing'nin haberine göre, First Lady Hayrünnisa Gül’ün Almanya ziyaretinde objektiflere takılan Hermes marka çantayı parası olan bile alamıyor. Özel devekuşu derisinden yapılan ve fiyatı 20 bin dolardan başlayan çanta için 1.5 sene sıra bekleniyor. Çanta için 15 kişi sıraya girmiş durumda.



Gül’ün kolunu süsleyen Hermes’in Constance, Hermes’in Türkiye’de en çok satılan üç modelinden biri. Diğer modeller ise adını ünlü Fransız şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin’den alan Birkin ve Grace Kelly’nin isim annesi olduğu Kelly...

Çantaların küçük boylarının fiyatı derisine göre 8 bin 700, büyük boyları ise 12.500 TL’den başlıyor, 100 bin TL’ye kadar çıkıyor. Constance modelinden Türkiye’ye yılda en fazla 6 tane geliyor.



175 yıllık geçmişi ile Fransa’nın en köklü markalarından biri olan Hermes, Türkiye’deki ilk mağazasını 2009 yılında Maçka’da açtı. “Çok paranın ve eğitimli müşterilerin olduğu yerlerde mağaza açma” stratejisi izleyen markanın Türkiye’ye adım atmasında Türklerin Avrupa ve ABD’deki mağazalarında yaptığı alışveriş etkili oldu. Hermes, dünyada “krizlerde bile satışları düşmeyen marka” olarak anılıyor.





‘Hermes Rehberi’ bile yapıldı



Çanta tutkunları için Hermes rehberi bile var. Bu rehber ‘Sahte ile gerçek nasıl ayırtedilir’i öğretiyor. Rehberde şu ayrıntılara dikkat çekiliyor: Bir Birkin’in ortalama fiyatı 10 bin dolar civarında. 1000 dolar verip alınan Birkin sahtedir.

Hermes çantaların üzerin-de hiçbir zaman sallanan kâğıt bir etiket bulunmaz. Bu tip bir etiket sahte olduğunun en büyük kanıtıdır. Orijinal Hermes’in kendine ait kilit ve anahtar seti bulunuyor. Kilidin altında “Hermes” yazıyor ve anahtarlar kilidin numarasıyla eşleşiyor.

Kilitlerin açılma noktasının alt kısmında 2 adet çukur bulunur. Çantaların içinde metal bir etiket-plaka bulunmaz. Hermes, çantalarını deri üzerine kabartma yazılarla işaretliyor.





Sadece taklit değil ikinci el piyasası da var



Taklitleri 200 ile 500 dolar arasında satılan

Hermes çantaların ikinci el piyasası da var. İkinci el Birkin 5-6 bin dolardan alıcı bulabiliyor.





Neden Hermes peşinde koşuluyor?

Markayı özel kılan malzeme ve işçiliğin yanı sıra kullanana sağladığı prestij. Hermes mağazalarına giden çanta alıp çıkamıyor. Siparişi verip talebe göre beklemesi gerekiyor. Fiyatıyla da ulaşılması zor olduğu için Hermes statü simgesi olarak görülüyor.









