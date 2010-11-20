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Politika

FİRST LADY'LER MÜZE GEZDİ LİZBON (A.A)

20 Kasım 2010 16:35

-FİRST LADY'LER MÜZE GEZDİ LİZBON (A.A) - 20.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılan lider eşleriyle birlikte Lizbon'da Ricardo Espirito Santo Vakfı ile Moda ve Tasarım Müzesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Lizbon'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e eşlik eden eşi Hayrünnisa Gül, dün Lizbon Uluslararası fuar alanında gerçekleşen açılış töreninin ardından zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle birlikte tarihi sanat eserlerinin sergilendiği Ricardo Espirito Santo Vakfını ve Moda ve Tasarım Müzesini ziyaret etti.  Hayrünnisa Gül, ayrıca akşam saatlerinde Lizbon Belediye Başkan Yardımcısı Simonetta Lus Alfonso'nun Lizbon Belediye Binasında devlet ve hükümet başkanlarının eşleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.  Lider eşleri için düzenlenen programlara, NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in eşi Anne-Mette Rasmussen ile Lizbon Kültür Bakanı Gabriela Canavilhas da katıldı.

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