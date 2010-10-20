-FİRST LADY'LER TARİHİ ÇARŞIYI GEZDİ KAYSERİ (A.A) - 20.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ve Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un eşi Bettina Wulff, Kayseri'de tarihi kapalı çarşıyı gezdi. Cumhurbaşkanı eşleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan iki minareli Bürüngüz Camisi önünde fotoğraf çektirdikten sonra Osmanlı döneminden kalalan tarihi kapalı çarşıyı gezdi. Gül ve Wulff'a, bir esnaf tarafından şal ve yazma hediye edildi. Hayrünnisa Gül, vatandaşlarla sohbet ederken, Bettina Wulff da esnaf ve vatandaşlara el salladı. Esnaf ve vatandaşların, Cumhurbaşkanı eşlerini zaman zaman alkışladıkları görüldü. Bir esnafın ikram ettiği Türk lokumundan da tadan Gül ve Wulff, Güpgüpoğlu Konağı-Etnoğrafya Müzesi ile Huzurevini de ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla sohbet etti.