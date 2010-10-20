T24 LogoT24 Logo
Politika

FİRST LADY'LER TARİHİ ÇARŞIYI GEZDİ KAYSERİ (A.A)

20 Ekim 2010 16:54

-FİRST LADY'LER TARİHİ ÇARŞIYI GEZDİ KAYSERİ (A.A) - 20.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ve Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un eşi Bettina Wulff, Kayseri'de tarihi kapalı çarşıyı gezdi. Cumhurbaşkanı eşleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan iki minareli Bürüngüz Camisi önünde fotoğraf çektirdikten sonra Osmanlı döneminden kalalan tarihi kapalı çarşıyı gezdi. Gül ve Wulff'a, bir esnaf tarafından şal ve yazma hediye edildi. Hayrünnisa Gül, vatandaşlarla sohbet ederken, Bettina Wulff da esnaf ve vatandaşlara el salladı. Esnaf ve vatandaşların, Cumhurbaşkanı eşlerini zaman zaman alkışladıkları görüldü. Bir esnafın ikram ettiği Türk lokumundan da tadan Gül ve Wulff, Güpgüpoğlu Konağı-Etnoğrafya Müzesi ile Huzurevini de ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla sohbet etti.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24