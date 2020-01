First Lady'ler Magritte Müzesi'ni gezdi

NATO Zirvesi kapsamında Brüksel'de bulunan siyasetçilerin eşleri, Magritte Müzesi'ni gezdi. Emine Erdoğan ile Melania Trump ilk kez bir araya geldi.

Belçika’da dünyanın zirvesini bir araya getiren NATO Zirvesi öncesinde siyasetçilerin yoğun görüşme trafiği başladı. Sözcü gazetesinden Yiğit Can Kaytmaz'ın haberine göre, siyasetçilere eşlik eden first lady’ler ve kafileler de görüşmeye devam ediyor.

Dünyanın önde gelen siyasetçilerine eşlik eden First Lady’ler bugün Magritte Müzesi’ni ziyaret etti. Bu sayede ABD First Lady’si Melania Trump ile Emine Erdoğan ilk kez bir araya geldi ve müzeyi gezme fırsatı buldu.

Belçika sanat tarihinin önemli figürlerinden biri olan Rene Magritte’in müzesini gezen iki First Lady, Magritte’in 195354 tarihleri arasında yapıldığı tahmin edilen The Empire of Light tablosunun önünde poz verdi.

Paul Nouge’un şiirinden etkilenen Magritte’in bu tablosu, gece karanlığında içi aydınlık bir evi resmediyor. Özellikle gökyüzünün aydınlık olması ve evin etrafının karanlık olmasıyla birlikte sudan yansıyan aydınlık görüntü gerçeküstü bir etki yaratırken, doğa elementlerini zamanla harmanlaması bazı sanat tarihi uzmanlarına göre İncil’e bir gönderme. Resim, gece ve gündüz arasındaki dengeyi tutturduğu için de sanat camiasında sıklıkla referans gösteriliyor.

Magritte’in en popüler eserlerinden biri olan The Empire of Lights’ın farklı versiyonları bulunuyor ve bazıları özel koleksiyonlarda yer alırken bazıları ise müzelerde sergileniyor.