-FIRST LADYLER ANKARA'DA BULUŞACAK ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Azerbaycan, Letonya, Makedonya ve Slovenya cumhurbaşkanlarının eşleri, ''Kültür Mirası ve Müzik Uluslararası Kongresi'' için Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da buluşacak. Bilkent Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, first ladyleri bir araya getirecek kongre, Bilkent Otel'de yarın başlayacak ve iki gün sürecek. Hayrünnisa Gül'ün başkanlığında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı eşi Mihriban Aliyev ile Letonya, Makedonya ve Slovenya Cumhurbaşkanı eşlerinin katılımı ile gerçekleşecek kongre, çatışmaların arttığı dünyamızda annelerin daha güzel yarınlar için seslerini duyurmayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanı eşlerinin barış, toplumlararası sevgi, saygı ve çocuklar için bir araya gelecekleri kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Prof. Dr. Talat Halman, Prof. Dr. Nabi Avcı, Lorin Maazel, İdil Biret, Gülsin Onay ve Gürer Aykal'ın yanı sıra Azerbaycan, Letonya ve Makedonya'dan müzisyenler ile ABD ve Slovenya'dan kompozitörler ve müzikologlar katılacak. Kongreye katılan konuşmacılar tarafından, ''Ulusal Müzik Kültürü: Yerel, yöresel ve kıtasal unsurlar'', ''Müziğimde insanlık için barış ve haykırış'', ''Türkiye'de müzik reformu ile kurulan köprüler ve bağlar'', ''Gelecek için uygulamalı etnomüzikoloji: Araştırma ve sınırı aşmak'', ''Lise eğitiminde kültürel zenginlikler'', ''Müzik ve dans, Türkiye ve Batı'nın karşılıklı hayranlıkları'' konuları ele alınacak. Ayrıca dünyada ilk kez, kongredeki konuşmalar sırasında İdil Biret ve Gülsin Onay gibi virtüözler çeşitli parçalarını icra edecek. Konuşmalarla birlikte salonda duyulacak klasik müzik eserleri, kongrenin vurgulamayı amaçladığı barış, toplumlararası sevgi, saygı ve çocuklar için daha iyi bir gelecek mesajlarını davetlilere ve tüm dünyaya sanatın eşsiz ezgileri ile duyuracak. Azerbaycan Devlet Sanatçısı Alim Qasimov konseri ve Makedonya Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu ''Tanec''in gösterilerinin de sergileneceği kongrede, Şef Francesco Belli ve İdil Biret de Mozart ile Mendelssohn'dan eserler ile ayrıca özel bir konser verecek.