First lady Simpsons'a konuk oldu

T24

Mor elbise ve incisiyle karikatürize edilen Obama, jet uçağıyla Lisa Simpsons'ın okuduğu yerel okulun binasına birden iniş yaptı."The Stealing First Base" adını taşıyan bölümde Michelle Obama, başarılı bir öğrenci olup arkadaşları arasında dışlanmakla, başarısız ama popüler olmak arasında kalan Lisa'ya ve arkadaşlarına öğüt veriyor. Obama, Lisa için "İnek olabilir ama bir gün bu ülkeyi o yönetecek" diyerek arkadaşlarının Lisa'ya kötü davranmamasını istiyor.Kendisinin de bir zamanlar "inek" olduğunu söyledikten sonra konuşmasını bitiren Obama, güvenliklik görevlilerinden jet uçağının kapısını açmalarını istiyor. Ancak görevliler kapıyı bir türlü açamayınca kollarını sıvayan Michelle Obama jetin kapısını kendi açıyor.Michelle Obama, Oscar ödüllü aktrist Angela Bassett tarafından seslendirildi.