First Lady model oldu

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun karısı Angelica Rivera, dünyaca ünlü Marie Claire dergisinin Güney Amerika baskısına cömert pozlar verdi.

DHA’nın haberine göre, Angelica Rivera bunu uluslararası yardım kuruluşları için yaptığını söyledi. Dergiye “ Kadının gücü" başlıklı bir röportaj veren First Lady Riviera Cumhurbaşkanlığı sarayında yaşadığı deneyimlerini okuyucularına anlattı.

First Lady'lerin üç şeyi kaybetmemesi gerektiğine işaret eden Angelica Rivera bunların kadının özgürlüğü, varlığı ve konumu olduğunu söyledi.